Стартували переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером

Американські представники вперше прибули до України після переговорів із Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня близько 14:15 розпочав переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч відбувається у Києві. Про це повідомляє «Главком».

Глава держав опублікував відео з американськими посадовцями. «Почали перемовини», – йдеться у його повідомленні.

Перед початком переговорів Зеленський заявив, що українська сторона підготувала власні пропозиції та готова до розмови з американськими представниками. «Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені», – наголошував президент.

Віткофф і Кушнер прибули до України 6 вересня. Це їхній перший візит до країни. Перед цим американські представники відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Україна готувалася зустріти Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в аеропорту. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, через російські удари американські представники не змогли скористатися літаком, тож прибули до України потягом.