Продаж житла – за криптовалюту. Стало відомо, хто в Україні перейшов на цифрові гроші

Операції у крипті відбуваються в елітному сегменті нерухомості

В Україні розрахунок під час купівлі-продажу вартісного житла відбувається криптовалютою. Про це зазначила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

За словами Гайдамахи, операції у крипті нечасто відбуваються. Частіше у тому випадку, коли власник живе за кордоном і таким чином легалізує кошти. Що стосується сплати всіх податків за таку продаж, то тут усе чисто: проводки відбуваються у безготівковий спосіб у гривні.

Повідомляється, що за час війни ціни дороге житло впали на 50%. Якщо у мирний час квартира чи будинок коштували $3-5 млн, то тепер їхня ціна $1,5-2 млн.

Олена Гайдамаха зауважила, що житло купують ті, хто мають «живі» гроші, не розраховуючи на жодні іпотечні кредити. Попитом користуються однокімнатні квартири з мінімальним оздобленням.

«Не повірите, але покупці розбирають нерухомість у будинках, які зазнали «шахедних» ударів. Візьмімо столичні житлові комплекси на кшталт «Варшавський», «Діброва парк»: тут однокімнатні квартири продаються за $60 тис. і вище. І на них є попит», – додала ріелтор.

Також Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. За словами Гайдамахи, за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах. Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «єОселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше трьох років. Ідеться про квартири або будинки, що почали зводитися під час вторгнення або здалися в експлуатацію у цей період. Відповідно, такої нерухомості обмаль, при цьому ціни на неї дуже високі.

До речі, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. Олена Гайдамаха зазначає, що в управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги.

За словами фахівчині, у середині 2022 року ціни на оренду дійсно зменшилися, але потім поступово почали зростати і зараз за вказану квартиру орендарі платять 16 тис. грн.