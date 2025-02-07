Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення
фото з відкритих джерел

Невеликі підрозділи ССО проникли в тил Росії в Курській області ще в червні 2024 року

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українських чиновників повідомили подробиці про операцію України в Курській області на честь шестимісячної річниці вторгнення. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що невеликі підрозділи ССО проникли в тил Росії в Курській області ще в червні 2024 року – за два місяці до початку основного вторгнення в серпні 2024 року.

Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення, проводячи розвідку та наносячи прицільні удари з метою ліквідації ключових елементів оборони російського кордону. Воїни систематично знищували російську ППО та склади боєприпасів, обмежуючи здатність Росії реагувати на українське вторгнення.

Також в ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський нагородив відзнаками українських військовослужбовців, які брали участь у наступі на Курськ до річниці, зробивши першу офіційну українську заяву щодо повного складу дислокації українських сил у Курській області. Президент наголосив, що вторгнення має на меті запобігти новому наступу Росії на міста Суми та Харків. Та додав, що вторгнення до Курська підкріпило його принцип «мир через силу», забезпечило Україні значне поповнення «обмінних фондів» для військовополонених і змусило Росію перекинути елітні військові частини в Курську область, що погіршило російські операції на всьому фронті. Українські офіційні особи раніше зазначали, що українське вторгнення зіпсувало кілька російських планів нападу на північ України та ускладнило зусилля Росії з посилення наступальних операцій на півночі Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, за час Курської операції росіяни втратили близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Курська операція дала світові два уроки.

Читайте також:

Теги: Курщина Харків військові Володимир Зеленський президент наступ росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марину Пікульову лікували в Сумах, бо її машину розстріляли
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі
19 сiчня, 20:14
Президент передав «Золоту Зірку» мамі загиблого воїна
Зеленський присвоїв Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з окупантом
17 сiчня, 15:18
Загальні втрати серед північнокорейських військ на Курщині сьогодні становлять близько 3 тис. осіб
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
13 сiчня, 07:56
Північнокорейські війська зазнають великих втрат у РФ і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів
Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині
12 сiчня, 07:12
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 січня
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
12 сiчня, 05:51
Записка військового КНДР, якого ЗСУ ліквідували на Курщині
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
8 сiчня, 19:47
За увесь час операції Сил оборони на території Курської області РФ втратила понад 38 тис. осіб
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
7 сiчня, 08:55
Звіт ISW щодо війни в Україні 6 лютого
Українські війська просунулися у Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:47
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Курська операція дала світові два уроки – Сибіга
Вчора, 22:42

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
110K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
44K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
18K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
6736
Американський дім у Києві припинив роботу

Новини

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua