Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ

Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення

Невеликі підрозділи ССО проникли в тил Росії в Курській області ще в червні 2024 року

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українських чиновників повідомили подробиці про операцію України в Курській області на честь шестимісячної річниці вторгнення. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що невеликі підрозділи ССО проникли в тил Росії в Курській області ще в червні 2024 року – за два місяці до початку основного вторгнення в серпні 2024 року.

Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення, проводячи розвідку та наносячи прицільні удари з метою ліквідації ключових елементів оборони російського кордону. Воїни систематично знищували російську ППО та склади боєприпасів, обмежуючи здатність Росії реагувати на українське вторгнення.

Також в ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський нагородив відзнаками українських військовослужбовців, які брали участь у наступі на Курськ до річниці, зробивши першу офіційну українську заяву щодо повного складу дислокації українських сил у Курській області. Президент наголосив, що вторгнення має на меті запобігти новому наступу Росії на міста Суми та Харків. Та додав, що вторгнення до Курська підкріпило його принцип «мир через силу», забезпечило Україні значне поповнення «обмінних фондів» для військовополонених і змусило Росію перекинути елітні військові частини в Курську область, що погіршило російські операції на всьому фронті. Українські офіційні особи раніше зазначали, що українське вторгнення зіпсувало кілька російських планів нападу на північ України та ускладнило зусилля Росії з посилення наступальних операцій на півночі Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, за час Курської операції росіяни втратили близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Курська операція дала світові два уроки.