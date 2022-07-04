Протести в Узбекистані: влада повідомила про тисячі постраждалих

Поліція та армія патрулюють вулиці Нукуса після того, як було оголошено надзвичайний стан

Тисячі людей травмувалися під час протестів в автономній республіці Каракалпакстан, що входить до складу Узбекистану. Про це пише BBC з посиланням на регіонального міністра охорони здоров'я.

За інформацією видання, лікарні в Нукусі переповнені пацієнтами. Протести розпочалися проти позбавлення регіону суверенного статусу та права на відділення.

Каракалпакстан – республіка у складі Республіки Узбекистан зі столицею у місті Нукус. Регіон займає до 40% території Узбекистану, її населення становить до 2 млн людей. У 1990 році Верховна рада Каракалпакстану ухвалила декларацію про суверенітет, однак у 1993 році була укладена міждержавна угода про входження Каракалпакстану до складу Узбекистану. В документі закріплено право виходу зі складу країни, прописане також у чинній Конституції Узбекистану.

Повідомляється, що поліція та армія патрулюють вулиці Нукуса після того, як було оголошено надзвичайний стан.

Водночас президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв повідомив про загиблих серед цивільних і силовиків. Точну кількість він не назвав.

«На жаль, є жертви серед мирних жителів та співробітників правоохоронних органів», – цитує Мірзійоєва його пресслужба.

Президент Узбекистану заявив, що протестувальники здійснили «деструктивні дії» в Нукусі, обласному центрі, кидаючи каміння, розпалюючи багаття та «нападаючи» на співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, Протести у Каракалпакстані спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни.

Соцмережі публікують моторошні відео, на яких видно, що вулиці залиті кров’ю протестувальників.

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація.