На Сумщині ворожий безпілотник атакував маршрутку: поранено водія

На момент удару пасажирів у транспорті не було

Вранці 24 березня російський дрон атакував громадський транспорт, що рухався в напрямку Піщанського старостату Сумської громади. Унаслідок удару БпЛА постраждала цивільна маршрутка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Ворог навмисно націлився саме на маршрутку. Водій, якому 65 років, отримав поранення, його оглядають медики, загрози життю немає. Пасажирів у транспорті під час удару не було», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.