Сили оборони провели зачистку Покровська: деталі від Сирського

За останній тиждень у Покровську українські воїни провели зачистку території площею близько 11,5 кв. км

Сили оборони зараз блокують спроби російської армії штурмувати Покровськ Донецької області малими піхотними групами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зазначається, що упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук і знищення ворога на території приблизно 11,5 кв. км. Генерал заявив, що завдання Сил оборони – захищати українські позиції, виявляти й знищувати максимальну кількість особового складу й техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі. Зараз захисники блокують спроби росіян штурмувати місто малими піхотними групами.

Головнокомандувач повідомив, що окупанти, зазнавши значних втрат, залучили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. «Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», – каже він.

Головком додав, що під час наради на напрямку обговорили посилення українських підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області під час спеціальних дій оператори Сил спеціальних операцій організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів.

До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.