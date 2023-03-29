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Коли московські священники повернуться в Лавру? Митрополит Павло назвав дату

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Коли московські священники повернуться в Лавру? Митрополит Павло назвав дату
фото: glavcom.ua

За словами митрополита Павла, наступне богослужіння Московської церкви відбудеться на Пасху

На території Києво-Печерської Лаври 29 березня проходив «останній» молебень. Саме сьогодні служителі УПЦ МП мають залишити територію Лаври, проте митрополит Павло (Петро Лебідь) заявив, що вони повернуться до Лаври доволі скоро. Кореспондент «Главкома» зняв цю «обіцянку» на відео.

На запитання, коли буде наступне богослужіння Московської церкви, митрополит Павло відповів: «На Пасху». 

Намісник Києво-Печерської Лаври почав виправдовуватися перед вірянами та запевняти, що не поїде з України.

Також владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву та на літургію. Тобто, незважаючи на вимогу держави звільнити стіни Лаври сьогодні, 29 березня, владика Павло закликає і далі тут проводити богослужіння.

У той же час, більшість з опитаних «Главкомом» присутніх у Лаврі відповіли, що не знають, яка буде ситуація завтра і покладаються на Бога. Одна із співрозмовниць «Главкома» повідомила, що наразі із Почаєва та з Одеси їдуть віряни підтримати Московський патріархат.

Як повідомлялося, під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Раніше митрополита Павла застукали у паспортному столі. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра лавра

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