Чернігів у два етапи послаблює карантин

Обмеження у Чернігові почнуть знімати з 29 квітня

У Чернігові послабили карантинні обмеження: відновлять роботу дитячих садків, початкової школі та частини підприємців.

З 29 квітня у Чернігові дозволили:

прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів;

відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування;

відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області

З 5 травня в місті дозволять:

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, садків та початкової школи.

проведення спортивно–масових заходів на відкритому повітрі без глядачів.

Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту з 5 травня.

Нагадаємо, 28 квітня столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень.

Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.