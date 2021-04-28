Чернігів у два етапи послаблює карантин
Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту з 5 травня
Обмеження у Чернігові почнуть знімати з 29 квітня
У Чернігові послабили карантинні обмеження: відновлять роботу дитячих садків, початкової школі та частини підприємців.
З 29 квітня у Чернігові дозволили:
- прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів;
- відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування;
- відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області
З 5 травня в місті дозволять:
- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, садків та початкової школи.
- проведення спортивно–масових заходів на відкритому повітрі без глядачів.
Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту з 5 травня.
Нагадаємо, 28 квітня столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень.
Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.
Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.