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    Чернігів у два етапи послаблює карантин

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    Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту&nbsp;з 5 травня - Чернігів у два етапи послаблює карантин

    Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту з 5 травня

    Фото: 0462

    Обмеження у Чернігові почнуть знімати з 29 квітня

    У Чернігові послабили карантинні обмеження: відновлять роботу дитячих садків, початкової школі та частини підприємців.

    З 29 квітня у Чернігові дозволили:

    • прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів;
    • відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування;
    • відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області

    З 5 травня в місті дозволять:

    • відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, садків та початкової школи.
    • проведення спортивно–масових заходів на відкритому повітрі без глядачів.

    Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту з 5 травня.

    Нагадаємо, 28 квітня столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень.

    Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

    Теги: громадський транспорт школа Чернігів карантин
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