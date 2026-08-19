Іран розглядає можливість ударів по об'єктах у Європі – Financial Times

Іран може завдати ударів по американських базах у Європі

Серед потенційних цілей розглядаються американські військові об'єкти у Південно-Східній Європі

Іран розглядає можливість атак на американські військові об'єкти в Європі, якщо США підуть на подальше розширення конфлікту. Іранські військові вже оцінювали потенційні цілі та сценарії ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як розповіли виданню два джерела, близькі до іранського режиму, серед можливих цілей розглядалися американські об'єкти у країнах Південно-Східної Європи.

Зокрема, джерела згадали Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати авіабазу Безмер для дозаправлення американських літаків. Потенційною ціллю також може стати Кіпр. У березні безпілотник уже атакував розташовану на острові британську авіабазу Акротирі.

Крім того, іранські сили розглядали можливість ударів по підводних волоконно-оптичних кабелях в Ормузькій протоці в разі нового загострення.

Financial Times зазначає, що серед представників іранського режиму дедалі більше поширюється переконання, що питання відновлення масштабної війни полягає вже не в тому, чи почнеться вона знову, а в тому, коли це станеться.

На цьому тлі переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки зайшли у глухий кут. Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї водночас призначив прихильників жорсткої лінії на ключові посади у силових структурах та армії.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що переговорів або обговорень із Тегераном наразі немає і вони не заплановані.

Представники Корпусу вартових Ісламської революції та інші іранські військові попереджали, що в разі нового повномасштабного конфлікту відповідь Тегерана може вийти за межі попередніх ударів по американських базах, енергетичних об'єктах та іншій інфраструктурі на Близькому Сході.

Минулого місяця КВІР також погрожував Великій Британії через використання Сполученими Штатами британських військових баз. В Ірані заявляли, що будь-який об'єкт, який використовуватиметься для ударів по країні, розглядатиметься як законна ціль.

Науковий співробітник Royal United Services Institute Сідхарт Каушал оцінив загрозу для Європи як «реальну, але обмежену». За його словами, Іран здатен застосувати балістичні ракети середньої дальності, зокрема сімейства «Шахаб», проти американських об'єктів у Південній та Південно-Східній Європі. Водночас зі збільшенням дальності ефективність і точність таких ракет можуть знижуватися.

Джерела Financial Times наголошують, що масштаб можливої відповіді Тегерана залежатиме від подальших дій Вашингтона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія почала постачати Ірану вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників, допомагаючи Тегерану відновлювати ракетний і дроновий арсенал після ударів США та Ізраїлю. Військові вантажі перевозять із Росії до Ірану через Каспійське море. Такий маршрут ускладнює можливість перехоплення поставок західними країнами.