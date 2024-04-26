Пролунала серія вибухів, є загибла: РФ накрила вогнем Білопілля

Попередньо, за даними ОВА, внаслідок обстрілу чотири людини отримали поранення

Сьогодні, 26 квітня російські загарбники обстріляли Білопілля Сумської області. Пролунала ціла серія вибухів, є загибла та поранені. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

«Сьогодні, 26 квітня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано 5 вибухів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, за даними ОВА, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Наадаємо, 26 квітня російські війська обстріляли Дергачі Харківського району, Суми та Нікополь Дніпропетровської області.

Так, під час авіаудару по Сумах є влучання в об'єкт промисловості. А в Дергачах та Нікополі серед постраждалих - діти. Зокрема, серед чотирьох постраждалих у Дергачах - троє неповнолітніх. А у Нікополі поранення отримав 9-річний хлопчик.

Нагадаємо, захоплення Часового Яру дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.