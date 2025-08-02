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Росіяни пошкодили будівлю-візитівку Слов’янська: деталі атаки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни пошкодили будівлю-візитівку Слов’янська: деталі атаки
Атака відбулась на центральну частину міста, у результаті чого пошкоджено одну з візитівок міста – готель «Словʼянськ»
фото: facebook.com/Vadymlyakh

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки і гуртожиток

У ніч на 2 серпня російські війська обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині дронами типу «шахед», завдавши пошкоджень. Як передає «Главком», про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Атака відбулась на центральну частину міста, у результаті чого пошкоджено одну з візитівок міста – готель «Словʼянськ».

Росіяни пошкодили будівлю-візитівку Слов’янська: деталі атаки фото 1
фото: facebook.com/Vadymlyakh

Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток. Одна людина поранена.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова. 

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Також у ніч на 2 серпня російські війська здійснили атаку на центральну частину Балаклії в Харківській області. Водночас президент України Володимир Зеленський зауважив, що 1 серпня завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. За його словами, це була одна з найбільш жорстоких атак на столицю.

Теги: війна дрон Донеччина

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