Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
«Франція пропонує Україні розвідувальні дані», – заявив Лекорню
фото: Reuters

Раніше директор ЦРУ Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних

Франція готова замінити Сполучені Штати Америки в питанні надання розвідувальної інформації Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Міністерства оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує france24.

«Франція пропонує Україні розвідувальні дані», – заявив Лекорню.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Тим часом глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Також призупинення обміну розвідданими США з Україною зашкодить здатності України захищатися від тривалих нападів Росії на військові та цивільні цілі. Українські сили використали свою здатність наносити удари всередині Росії та знищувати значні обсяги військової техніки, щоб посилити тиск на Росію. Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Теги: міністр Франція військові Україна робота зупинка розвідка ЦРУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після візиту Зеленського в США: Україна в кращій ситуації чи в гіршій?
Після візиту Зеленського в США: Україна в кращій ситуації чи в гіршій?
2 березня, 19:41
У Білому домі написали, що Трамп відстоює американський народ
Білий дім відреагував на зрив перемовин Зеленського й Трампа
28 лютого, 22:57
Віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції, 14 лютого 2025
Мюнхен-2025: як США шокували Європу і що це означає для України
15 лютого, 18:28
Венс зробив заяву щодо відправлення американських військових в Україну
США перекинуть війська до України? Заява віцепрезидента Венса
14 лютого, 20:29
Іспанія ризикує відлякати усіх покупців нерухомості
Іспанія може ввести 100% податок на нерухомість: по кому вдарить найбільше
13 лютого, 05:42
Панченко отримала орден ІІІ ступеня за заслуги від президента України
Частина поляків закликала депортувати українську волонтерку за її інтервʼю. Деталі скандалу
10 лютого, 21:59
Шмигаль заявив, що від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк мобілізував на підтримку України понад €2 млрд.
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали важливі угоди: деталі
10 лютого, 15:35
Законом заборонено будь-яким іншим релігійним організаціям Болгарії використовувати у своїх назвах слово «православна»
Приклад для України. Як Болгарія законодавчо закріпила статус помісної церкви
7 лютого, 16:16
Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР
Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла
6 лютого, 17:29

Політика

Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian
Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian
Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?
Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва
Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву
«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
44K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
12K
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
12K
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
9187
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua