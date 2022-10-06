Повітряні сили за ніч на півдні знищили дев'ять дронів-камікадзе

Рашисти атакують українські території безпілотниками Shahed-136 іранського виробництва

Російські загарбники сьогодні вночі знову намагалися атакувати Україну дронами. Українські захисники знищили дев’ять іранських безпілотників Shahed-136. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував зенітниками 302 зенітного ракетного Харківського полку та льотчикам-винищувачам з 204 Севастопольської бригади тактичної авіації, які в ніч на 5 жовтня збили шість безпілотників іранського виробництва.

Нагадаємо, вночі вночі рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.

Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО вчора збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.