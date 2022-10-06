Рашисти знову намагалися атакувати Україну дронами

На півдні ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6

Сили ППО зранку знищили три іранських безпілотники

Російські загарбники сьогодні зранку знову намагалися атакувати Україну дронами. Українські захисники знищили три іранських безпілотники у Миколаївській області. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«6 жовтня в проміжок часу з 9:00 до 11:30 на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» ліквідувало два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили за ніч на півдні знищили дев'ять дронів-камікадзе.

Нагадаємо, вчор вночі рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.

Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО вчора збили шість іранських безпілотників.

Сьогодні окупанти атакували дронами Харків.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.