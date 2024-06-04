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Росія вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні
Ніхто з компетентних структур не створював програм для «доносів на сусідів», запевняє ЦПД
фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації наголошує, що таким чином Росія хоче отримати персональні дані українців

Російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію. Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Повідомляється, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні у Тelegram, начебто, запустили «бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію».

У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином Росія хоче отримати персональні дані українців. 

«Насправді цей бот – робота російських пропагандистів для збору персональних даних українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для «доносів на сусідів». У разі виявлення такого бота Центр рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки месенджера для його подальшого блокування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі. Цей крок став наслідком публікації Центру протидії дезінформації списку TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду. Наразі Центр протидії дезінформації активно співпрацює з TikTok, щоб блокувати доступ до цих каналів на території України.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну та накопичити сили для подальшої агресії.

Також повідомлялося, що у мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.

До слова, в Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок Х (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ. У Центрі зазначили, що список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

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Теги: росія пропаганда блокування Центр протидії дезінформації відключення

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