Зеленський зустрінеться з Ердоганом: журналісти назвали дату

Детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає

Зустріч має відбутися у Стамбул

Президент України Володимир Зеленський прибуде в Туреччину на зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

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За інформацією видання, зустріч відбудеться у Стамбулі.

Більш детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає.

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Нагадаємо, 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Серед іншого лідери двох країни обговорили підрив Каховської ГЕС. Під час розмови президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів обох сторін, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину. Окрім того, Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру.