Чому затримується видача паспортів: пояснення МВС

Строки виготовлення паспортів збільшилися через російські обстріли

Розв’язана Росією війна проти нашої країни, внесла корективи у процес оформлення біометричних документів. ID картки й паспорти виготовляються довше, ніж це було раніше. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначають у відомстві, регулярні бомбардування, знищення або ж руйнування логістичних шляхів призвели до труднощів, які пов’язані з поставками необхідних витратних матеріалів для друку паспортів.

«Як результат, вимушені констатувати затримки строків виготовлення документів», – йдеться у повідомленні.

Наразі МВС, Кабінет міністрів, Державна міграційна служба й держпідприємство «Поліграфкомбінат «Україна» працюють над тим, аби розв'язати проблему й налагодити логістичні канали.

«Крім того, задля зручності громадян, урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України положеннями якої дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном», – додали в МВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні в умовах воєнного стану планують спростити процедуру поновлення паспортів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб. Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що на сьогодні сотні тисяч наших громадян в Україні та за кордоном чекають на документи. На думку Верещук, в умовах війни треба все максимально пришвидшувати та спрощувати, щоб паспорти не були джерелом проблем для людей.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило інструкцію, як українці можуть відновити медичну документацію, що була втрачена внаслідок російського вторгнення, зокрема дані обстежень та документи осіб з інвалідністю.