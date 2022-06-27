Клименко розповів про ідентифікацію вбитих рашистами українців

Найбільше братських могил правоохоронці виявили на Київщині

Правоохоронці продовжують виявляти на деокупованих територіях тіла вбитих рашистами українців. Наразі є 1664 неідентифіковані тіла, і з кожним днем ця кількість зростає. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко у інтерв’ю «НВ».

За словами очільника Нацполіції, інформацію про можливі поховання поліція отримує майже щодня, зокрема й через звернення громадян. Пізніше вони можуть бути свідками, розповідаючи, за яких обставин людина загинула. Після цього включається ціла група поліцейських

«Що вся ця група робить? Нам треба спочатку відрити ці тіла. До речі, це роблять і волонтери, які тіла пакують і потім вивозять до морга. Ця процедура жахлива, процедура війни, яку ми практично кожного дня, наприклад, на Київщині спостерігали, і брали безпосередню участь», – розповів Клименко.

Після виявлення тіла, як розповів голова Нацполіції, проводять ексгумацію та направляють його до моргу чи лікарні. Поліція відкриває кримінальне провадження і призначає судово-медичну експертизу. Потім бюро судово-медичної експертизи оглядає тіло.

«Тут може бути два варіанти. Перший: тіло можна впізнати, і ми тоді проводимо відповідну процедуру впізнання або родичами, або знайомими. Якщо це неможливо, як часто буває, тому що тіла пролежали в землі багато тижнів, а то й місяців, тоді виноситься постанова про призначення генетично-молекулярної експертизи. І вже експерти виділяють ДНК-профіль, який забивається у відповідну базу даних ДНК, і порівнюється з ДНК-профілями близьких родичів, – батьків і рідних дітей. Я говорю саме про цивільних громадян, які були зариті в землю і знайдені в могилах. Паралельно із цим багато людей знаходили в підвалах і погребах», – розповів він.

На запитання, чому зростає кількість знайдених тіл, Клименко відповів, що зараз є до 20 братських могил – це «без підвалів, де ми знаходили по три-чотири-п'ять загиблих, без погребів, де вони були закатовані». Найбільше братських могил на Київщині – 13. Там поховані 169 мирних жителів. За словами Клименка, зазвичай мирні жителі, тіла яких виявили, дістали вогнепальні або мінно-вибухові поранення.

«Хотів би сказати про тих громадян, яких ми знаходимо в підвалах. Вони або розстріляні, або розстріляні і спалені. Таких випадків дуже багато на Харківщині. Наприклад, один чоловік, медик, був учасником антитерористичної операції, – його російські військові розстріляли, а потім спалили. Тобто, дуже часто ми маємо складнощі саме з ідентифікацією таких осіб, тому що вони просто спалені», – додав він.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці шукають російських військових, причетних до військових злочинів на території України, у соцмережах та на супутникових картах. За словами Клименка, процес ідентифікації досить складний, для цього використовуються несподівані джерела інформації – як от соцмережі, де самі рашисти у перші місяці викладали фотографії з ідентифікацією (військових частини і округу, населених пунктів тощо).

Крім того, поліція встановлює чисельність російських військових частин, а потім за допомогою супутникових знімків виявляє, чи були ці підрозділи в Україні.

Раніше генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів Росії.