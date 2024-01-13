Як зробити мобілізацію максимально ефективною

Війна триває. І ворог не чекатиме, поки ми розберемось з внутрішніми протиріччями

«Нам потрібно звільняти захоплені території»

462 тисяч – на думку ГУР саме такою є чисельність російської армії на тимчасово окупованій українській території.

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Тож питання «чи потрібно ухвалювати законопроєкт «про мобілізацію» – не актуальне. Він необхідний.

По-перше, нам потрібно звільняти захоплені території. А по-друге, хлопці та дівчата, які два роки захищають фронт потребують підтримки та заміни.

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Але щоб нова хвиля мобілізації пройшла максимально ефективно важливо прописати норми, що дозволять максимально заохотити громадян іти захищати країну.

Соціологічне агентство Active Group назвало три чинники, які мають вирішальне значення для українських громадян при рішенні мобілізуватись:

гарантії виплат у разі поранення або смерті – 70.4%;

гарантії соціальних виплат після війни – 45.9%.

якісна підготовка військових – 52.1%.

Що стосується відкритості інформації щодо того, куди і як потрапить мобілізований, ставлення до мобілізованих з боку військового керівництва і суспільства то це менш хвилює громадян.

Тож саме на ці три фактори мають звернути увагу депутати, які теоретично мають сьогодні приступити до розгляду профільного законопроєкту «про мобілізацію» у першому читанні.

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Звісно, законопроєкт не ідеальний і до нього є велика кількість правок.

Й у депутатів більшості є велика спокуса «відкласти його у довгий ящик» і як завжди не ухвалювати жодного рішення.

Але так не можна. Фронт і окупаційна армія не будуть чекати. Війна триває. Тому його точно потрібно ухвалювати у першому читанні, доопрацьовувати і ухвалювати в цілому.

Чи вистачить у них політичної волі – скоро побачимо.

А принагідно нагадаю, що сто років тому, незважаючи на героїзм військових, через нерішучість і популізм політиків ми програли Державу.

Сподіваюсь цього разу цього не станеться і політики відійдуть від популізму і почнуть ухвалювати непрості рішення, які потрібні Країні.