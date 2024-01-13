Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Як зробити мобілізацію максимально ефективною

glavcom.ua
Війна триває. І ворог не чекатиме, поки ми розберемось з внутрішніми протиріччями
фото: ЗСУ

«Нам потрібно звільняти захоплені території»

462 тисяч – на думку ГУР саме такою є чисельність російської армії на тимчасово окупованій українській території.

Тож питання «чи потрібно ухвалювати законопроєкт «про мобілізацію» – не актуальне. Він необхідний.

По-перше, нам потрібно звільняти захоплені території. А по-друге, хлопці та дівчата, які два роки захищають фронт потребують підтримки та заміни.

Але щоб нова хвиля мобілізації пройшла максимально ефективно важливо прописати норми, що дозволять максимально заохотити громадян іти захищати країну.

Соціологічне агентство Active Group назвало три чинники, які мають вирішальне значення для українських громадян при рішенні мобілізуватись:

  • гарантії виплат у разі поранення або смерті – 70.4%;
  • гарантії соціальних виплат після війни – 45.9%.
  • якісна підготовка військових – 52.1%.

Що стосується відкритості інформації щодо того, куди і як потрапить мобілізований, ставлення до мобілізованих з боку військового керівництва і суспільства то це менш хвилює громадян.

Тож саме на ці три фактори мають звернути увагу депутати, які теоретично мають сьогодні приступити до розгляду профільного законопроєкту «про мобілізацію» у першому читанні.

Звісно, законопроєкт не ідеальний і до нього є велика кількість правок.

Й у депутатів більшості є велика спокуса «відкласти його у довгий ящик» і як завжди не ухвалювати жодного рішення.

Але так не можна. Фронт і окупаційна армія не будуть чекати. Війна триває. Тому його точно потрібно ухвалювати у першому читанні, доопрацьовувати і ухвалювати в цілому.

Чи вистачить у них політичної волі – скоро побачимо.

А принагідно нагадаю, що сто років тому, незважаючи на героїзм військових, через нерішучість і популізм політиків ми програли Державу.

Сподіваюсь цього разу цього не станеться і політики відійдуть від популізму і почнуть ухвалювати непрості рішення, які потрібні Країні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: популізм армія війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 75 боїв
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
23 грудня, 2023, 07:02
За минулу добу відбулося понад 50 боїв
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
28 грудня, 2023, 07:21
Росія вчергове вдарила по Запорізькій області
Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі (фото)
2 сiчня, 10:12
З початку повномасштабної війни Австрія підтримала та приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС щодо РФ
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через війну проти України та удари по цивільних
3 сiчня, 08:20
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Боррель заявив про необхідність надати Україні далекобійні ракети
4 сiчня, 03:00
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
19 грудня, 2023, 19:28
Мер столиці зізнався: були плани погашення моїм братом частини заборгованості переді мною шляхом передачі компанії
Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда
13 грудня, 2023, 17:27
За даними розвідки, проти України наразі воюють близько 450 тис. окупантів
Розвідка підловила Путіна на брехні і назвала кількість окупантів, які воюють проти України
15 грудня, 2023, 14:44
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку
Прослушка в кабінеті Залужного: з’явилися нові деталі
19 грудня, 2023, 10:40

Віктор Таран

Як зробити мобілізацію максимально ефективною
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців
Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців
Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України
Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
29K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
27K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
23K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
15K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
14K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua