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Дав зелене світло повномасштабному вторгненню: в Україні засуджено депутата Держдуми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дав зелене світло повномасштабному вторгненню: в Україні засуджено депутата Держдуми
фото: пресслужба СБУ

Російському депутату загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України. Він голосував за визнання «Л/ДНР». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Російському депутату загрожує до 15 років тюрми.

«Посадовець позиціонує себе як «нове обличчя» Кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР». В подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тим самим посадовець сприяв реалізації злочинного плану Москви щодо захоплення нашої держави.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. 

Теги: СБУ «ЛНР» «ДНР»

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