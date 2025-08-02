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Сирський розповів про ситуацію на трьох найскладніших напрямках фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сирський розповів про ситуацію на трьох найскладніших напрямках фронту
Головком зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад
фото: Олександр Сирський/Facebook

Ворог нарощує зусилля для захоплення ключових агломерацій, шукає вразливі місця в обороні ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський присвятив день активній роботі у військах на Донеччині – відвідав всі командні пункти частин ЗСУ і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Як повідомляє «Главком», про це Сирський заявив на своїй сторінці у Facebook.

Головком зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках.

Сирський розповів про ситуацію на трьох найскладніших напрямках фронту фото 1

«Найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики «тотального просочування» із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються», – пояснив Сирський.

За словами головкома, для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника.

Сирський розповів про ситуацію на трьох найскладніших напрямках фронту фото 2

«Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною. З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань. Дякую захисникам української Донеччини за мужність та витривалість. За їхню неоціненну самопожертву в стримуванні переважаючого противника», – підсумував Олександр Сирський.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, декілька днів тому представники ЗС РФ через Звірове проникли у Покровськ.

«Главком» писав, що у Покровську під час евакуації важкопоранених екіпаж «Білий янгол» потрапив під удар дронів. Внаслідок удару постраждав поліцейський Костянтин Туницький.

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Теги: армія ворог росіяни Олександр Сирський Покровськ

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