В Одесі працівник ТЦК продавав відстрочки

Схемою скористались щонайменше десять людей

В Одесі інспектор Приморського районного центру комплектування допомагав організовувати незаконні «відстрочки» від служби за гроші. За інформацією Державного бюро розслідування, йому повідомили про підозру, повідомляє «Главком».

У відомстві розповіли, що схема діяла ще з квітня 2025 року. Тоді ДБР викрило співробітника Міноборони та двох його спільників, які пропонували зняти з військового обліку за $12–16 тис. Як з'ясували слідчі, до схеми був залучений інспектор Приморського ТЦК та СП. Разом з ним діяв організатор – безробітний одесит, який мав знайомих у системі та особисто керував процесом. Він також займався підробкою документів.

За ці дії інспектору та організатору повідомили про підозру. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб.(ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Фігурантам загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення інспектора від посади. Слідчі також встановлюють, хто з потенційних військовозобов’язаних вже скористався послугами схеми – таких осіб щонайменше десятеро.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України. Схему з розкрадання коштів, які були виділені на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував одесит у січні 2024 року.

Варто додати, що нещодавно в Миколаєві чоловік втікав від наряду правоохоронців та службовців ТЦК, стрибнув з мосту та помер. Досудове розслідування здійснюють працівники ДБР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).