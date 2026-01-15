Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях

Нардеп вимагає розслідувати перебування одного з керівників Агентства з відновлення Миколи Бойка в Карпатах на Новий рік

Депутат Олександр Копиленко просить ДБР провести перевірку чиновників, які мають відповідати за захист енергооб’єктів

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Копиленко просить Державне бюро розслідувань перевірити спосіб життя окремих високопосадовців Державного агентства відновлення. Відповідне звернення 15 січня політик скерував до правоохоронців.

Зі змісту заяви нардепа, яка потрапила у розпорядження «Главкома» випливає: протягом 1-3 січня 2026 року перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко (це відомство мало б забезпречувати буднівництво захисту енергоінфраструктури) перебував на відпочинку в готелі «Тавель» та приватному котеджі у селі Ясіня на Закарпатті. Також посадовця 3 січня було зафіксовано у готелі Redisson (Буковель).

Крім того, як вказує у зверненні народний обранець Копиленко, 3 січня Микола Бойко мав неформальну зустріч у Буковелі з керівником Служби відновлення в Івано-Франківській області Любомиром Семанівим і представниками бізнес-груп, пов’язаних із «ПБС» (один із ключових підрядників на Прикарпатті).

Депутат нагадує: на початку грудня 2025-го голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що Любомир Семанів іде у відставку після скандалу з дорогою на Буковель. Однак, за даними ресурсу Опендатабот, станом на 15 січня посадовець продовжує очолювати обласну Служу відновлення.

Окремо нардеп Копиленко просить ДБР дослідити космічні премії, які, за його даними, отримує посадовець Агентства відновлення Мешковський: при окладі 105 тис. грн йому нараховуються квартальні премії у розмірі 300% (три оклади замість дозволеного одного).

Водночас, нардеп нагадує у зверненні до ДБР, що в Україні спостерігається провал захисту енергетики та критичних об'єктів. Зокрема, щодо третього рівня захисту (підземні сховища), то роботи зупинено, кошти витрачалися лише на розрахунки за минулі періоди та оплату інженерам-консультантам.

Що стосується другого рівня енергозахисту (бетонні конструкції), то, за інформацією Копиленка, жоден об’єкт із готовністю 60-80% не завершено. Щодо нових 60 об'єктів у прифронтових зонах: підрядникам видано аванси до 100%, але на 1 січня 2026 року лише залито фундаменти.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2025 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив: рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Разом із тим він розкритикував своїх попередників, які на благоустрій об’єктів енергозахисту закладали сотні мільйонів гривень.