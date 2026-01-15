Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
Нардеп вимагає розслідувати перебування одного з керівників Агентства з відновлення Миколи Бойка в Карпатах на Новий рік
колаж: glavcom.ua

Депутат Олександр Копиленко просить ДБР провести перевірку чиновників, які мають відповідати за захист енергооб’єктів

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Копиленко просить Державне бюро розслідувань перевірити спосіб життя окремих високопосадовців Державного агентства відновлення. Відповідне звернення 15 січня політик скерував до правоохоронців.

Зі змісту заяви нардепа, яка потрапила у розпорядження «Главкома» випливає: протягом 1-3 січня 2026 року перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко (це відомство мало б забезпречувати буднівництво захисту енергоінфраструктури) перебував на відпочинку в готелі «Тавель» та приватному котеджі у селі Ясіня на Закарпатті. Також посадовця 3 січня було зафіксовано у готелі Redisson (Буковель).

Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях фото 1
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях фото 2
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях фото 3

Крім того, як вказує у зверненні народний обранець Копиленко, 3 січня Микола Бойко мав неформальну зустріч у Буковелі з керівником Служби відновлення в Івано-Франківській області Любомиром Семанівим і представниками бізнес-груп, пов’язаних із «ПБС» (один із ключових підрядників на Прикарпатті).

Депутат нагадує: на початку грудня 2025-го голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що Любомир Семанів іде у відставку після скандалу з дорогою на Буковель. Однак, за даними ресурсу Опендатабот, станом на 15 січня посадовець продовжує очолювати обласну Служу відновлення.

Окремо нардеп Копиленко просить ДБР дослідити космічні премії, які, за його даними, отримує посадовець Агентства відновлення Мешковський: при окладі 105 тис. грн йому нараховуються квартальні премії у розмірі 300% (три оклади замість дозволеного одного).

Водночас, нардеп нагадує у зверненні до ДБР, що в Україні спостерігається провал захисту енергетики та критичних об'єктів. Зокрема, щодо третього рівня захисту (підземні сховища), то роботи зупинено, кошти витрачалися лише на розрахунки за минулі періоди та оплату інженерам-консультантам.

Що стосується другого рівня енергозахисту (бетонні конструкції), то, за інформацією Копиленка, жоден об’єкт із готовністю 60-80% не завершено. Щодо нових 60 об'єктів у прифронтових зонах: підрядникам видано аванси до 100%, але на 1 січня 2026 року лише залито фундаменти.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2025 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив: рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Разом із тим він розкритикував своїх попередників, які на благоустрій об’єктів енергозахисту закладали сотні мільйонів гривень.

Читайте також:

Теги: депутат Олександр Копиленко ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Черкащини у Раді. Хто заряджає, а хто розряджає країну?
Черкащино, кого ти обрала? Чим відзначилися нардепи Шевченкового краю за шість років спецпроєкт
18 грудня, 2025, 14:10
Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
19 грудня, 2025, 12:20
Члени робочої групи вважають, що майбутній виборчий процес має бути беззаперечно легітимним
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
8 сiчня, 17:07
Депутати Івано-Франківська разом із мером взялися за лопати, щоб прибрати сніг на вулицях міста
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
8 сiчня, 19:17
З посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
13 сiчня, 14:06
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану
Верховна Рада продовжила воєнний стан
Вчора, 13:28
Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
27 грудня, 2025, 19:49
Юрій Кісєль – один із п'яти нардепів, які отримав підозру за неправомірну вигоду за голосування у Раді
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
8 сiчня, 19:52
Витрати на бронювання піарника Зеленського Петрова покриваються з держбюджету
Заброньований як працівник цвинтаря. Нардеп Железняк розкрив секрет скандального медійника Петрова
12 сiчня, 16:35

Політика

Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
В Україну прибув президент Чехії
В Україну прибув президент Чехії
Зеленський зустрівся зі Стерненком: про що домовилися
Зеленський зустрівся зі Стерненком: про що домовилися
Спеціальна нарада щодо енергетики: Зеленський підбив підсумки
Спеціальна нарада щодо енергетики: Зеленський підбив підсумки
Тимошенко заявила про політичне кілерство проти «єдиної справжньої опозиції»
Тимошенко заявила про політичне кілерство проти «єдиної справжньої опозиції»
Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів
Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua