Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного

Діана Гасюк
glavcom.ua
День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного
традиційно діти вітають своїх мам квітами, листівками та теплими словами
фото з відкритих джерел

У День матері можна відправити найдорожчій людині у нашому житті чуттєвий вірш, який нікого не залишить байдужим

В Україні та в більшості країн планети свято мам святкується у другу неділю травня. 2023 року День матері відзначається 14 травня.

Мама – найважливіша людина в нашому житті, яка завжди підтримає і любитиме свою дитину. Щороку в середині травня українці відзначають День матері, щоб подякувати мамі за все та порадувати її теплим побажанням. Цього дня обов'язково варто зайти до неї у гості з подарунком чи принаймні привітати через телефон.

У вихованні велика роль відводиться матері, яка боролася за духовне збереження своїх дітей, щоб вони пам'ятали свою національну спадщину та походження.

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім'ї. На рівні з батьком величезну роль у вихованні дітей відіграє й одна з найрідніших у світі людей — матір. Саме від неї залежить виховання дитини та прищеплення любові до рідної землі.

День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного фото 1

Оригінальним привітанням з нагоди свята стануть вірші видатних українських поетів, які не залишать байдужою жодну маму.

Василь Симоненко - «Матері»

В хаті сонячній промінь косо
На долівку ляга з вікна…
Твої чорні шовкові коси
Припорошила вже сивина.
Легкі зморшки обличчя вкрили -
Це життя трудового плід.
Але в кожному русі - сила,
В очах юності видно слід.
Я таку тебе завжди бачу,
Образ в серці такий несу -
Материнську любов гарячу
І твоєї душі красу.
Я хотів би, як ти, прожити,
Щоб не тліти, а завжди горіть,
Щоб уміти, як ти, любити,
Ненавидіть, як ти, уміть.

Ліна Костенко - «Я додому пишу нечасто...»

Я додому пишу нечасто,
хоч забралась в таку далечінь.
Заважає мені то щастя,
то розваги, то просто лінь.
Мамо моя, не сумуй...
Щиру правду тобі скажу -
до неправди душа не лежить:
я ніколи в житті не тужу,
бо не маю від чого тужить.
Мамо моя, повір...
Що не день - то радість нова.
Що не будень - то майже свято.
Що не слово - то щирі слова,
бо у мене друзів багато.
Мамо моя, не тужи...
Не спіткнуся на жодній з доріг,
не зазнаю в житті образи...
Як вернуся на рідний поріг -
чи впізнаєш мене відразу?

Тарас Шевченко - «У нашім раї на землі»

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Бувая, іноді дивлюся,
Дивуюсь дивом, і печаль
Охватить душу; стане жаль
Мені її, і зажурюся,
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї матері святої,
Що в мир наш бога принесла…

Марійка Підгорянка - «Мама»

Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світило, -
А то лиш так моя мама
Дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітерець,
Що пестив колосся, -
А то мені моя мама
Гладила волосся.
Снилась мені ягідочка,
Як мед солоденька,
А то мене цілувала
Мама дорогенька.
Снилося мені, що на крилах
Я вгору несуся, -
А то мене із постелі
Піднесла матуся.
Снились мені ангелики,
Що в рай мене несли,
А то мами ніжні ручки,
До серця притисли.
Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світило, -
А то лиш так моя мама
Дивилася мило..

Віктор Геращенко - «Мамо моя рідна і єдина»

Мамо моя рідна і єдина,
Ластівко добра і теплоти,
Я для тебе був і є дитина,
І для мене найдорожча ти.
Доки в грудях буде серце битись,
Втратити тебе я так боюсь.
Я на тебе хочу надивитись,
За здоров’я Богу помолюсь.
Скільки ти зазнала горя й муки
У своєму нелегкім житті!
Я цілую ці дбайливі руки,
Мозолисті, вмілі, золоті.
Хай поля-лани зерняться житом
І вруняться колосом без меж,
Скільки я на світі буду жити,
Ти в моєму серці не помреш!
Доки в грудях буде серце битись,
Втратити тебе я так боюсь.
Я на тебе хочу надивитись,
І чомусь ніяк не надивлюсь.

Анатолій Костецький - «Все починається з мами»

Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі та хащі..
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!..

Олеся Маміч - «Маміні очі»

На мене звернені очі:
Великі, карі, жіночі.
В своїй любові бездонні.
Магічні, як у Мадонни.
Добром налиті до краю.
Я з них наснагу черпаю.
За них я Богу молюся -
Кохані очі матусі.

Варвара Гринько - «Мама»

Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, Матінка, Матуся,
Мама, Мамонька, Мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!

Читайте також: День матері: яскраві листівки та привітання

 

 

Теги: дитина Щастя свято Ліна Костенко жінка Тарас Шевченко українці телефон свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталя Багмут та Анатолій Матвійчук
Наталя Багмут – українка з Каліфорнії та її мистецький подвиг
25 квiтня, 19:10
Українці вже давно скептично ставляться до результатів соцопитувань
Що не так з українськими соціологами
25 квiтня, 11:52
Ані Лорак на колінах в центрі Москви оголосила про нове життя
Ані Лорак на колінах в центрі Москви оголосила про нове життя
30 квiтня, 15:54
Українські глядачі зможуть побачити наживо коронацію Чарльза III лише на одному телеканалі
Українські глядачі зможуть побачити наживо коронацію Чарльза III лише на одному телеканалі
3 травня, 12:47
посол США в Естонії Джордж Кент
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
Місто  Херсон ворог обстріляв три рази
На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах
24 квiтня, 10:51
Інститут майбутнього дослідив, як повномасштабна війна вплинула на читання книг українцями
Що українці найчастіше читають після початку вторгнення? Результати опитування
26 квiтня, 19:05
Відомий інтернет-провайдер привітав українців із Днем праці: що не так із 1 травня
Відомий інтернет-провайдер привітав українців із Днем праці: що не так із 1 травня
1 травня, 11:22
Всесвітній день медсестри традиційно відзначається 12 травня
День медсестри: привітання, листівки та побажання
12 травня, 11:20

Події в Україні

Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного
День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного
Сили ППО знищили всі безпілотники, які ворог запустив у напрямку Києва – КМВА
Сили ППО знищили всі безпілотники, які ворог запустив у напрямку Києва – КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
8733
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
7194
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
6957
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
4425
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4057
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту