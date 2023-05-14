День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного

У День матері можна відправити найдорожчій людині у нашому житті чуттєвий вірш, який нікого не залишить байдужим

В Україні та в більшості країн планети свято мам святкується у другу неділю травня. 2023 року День матері відзначається 14 травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мама – найважливіша людина в нашому житті, яка завжди підтримає і любитиме свою дитину. Щороку в середині травня українці відзначають День матері, щоб подякувати мамі за все та порадувати її теплим побажанням. Цього дня обов'язково варто зайти до неї у гості з подарунком чи принаймні привітати через телефон.

У вихованні велика роль відводиться матері, яка боролася за духовне збереження своїх дітей, щоб вони пам'ятали свою національну спадщину та походження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім'ї. На рівні з батьком величезну роль у вихованні дітей відіграє й одна з найрідніших у світі людей — матір. Саме від неї залежить виховання дитини та прищеплення любові до рідної землі.

Оригінальним привітанням з нагоди свята стануть вірші видатних українських поетів, які не залишать байдужою жодну маму.

Василь Симоненко - «Матері»

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили -

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі - сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу -

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Ліна Костенко - «Я додому пишу нечасто...»

Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй...

Щиру правду тобі скажу -

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір...

Що не день - то радість нова.

Що не будень - то майже свято.

Що не слово - то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи...

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи...

Як вернуся на рідний поріг -

чи впізнаєш мене відразу?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тарас Шевченко - «У нашім раї на землі»

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим.

Бувая, іноді дивлюся,

Дивуюсь дивом, і печаль

Охватить душу; стане жаль

Мені її, і зажурюся,

І перед нею помолюся,

Мов перед образом святим

Тієї матері святої,

Що в мир наш бога принесла…

Марійка Підгорянка - «Мама»

Снилось мені ясне сонце,

Що в хаті світило, -

А то лиш так моя мама

Дивилася мило.

Приснивсь мені легкий вітерець,

Що пестив колосся, -

А то мені моя мама

Гладила волосся.

Снилась мені ягідочка,

Як мед солоденька,

А то мене цілувала

Мама дорогенька.

Снилося мені, що на крилах

Я вгору несуся, -

А то мене із постелі

Піднесла матуся.

Снились мені ангелики,

Що в рай мене несли,

А то мами ніжні ручки,

До серця притисли.

Снилось мені ясне сонце,

Що в хаті світило, -

А то лиш так моя мама

Дивилася мило..

Віктор Геращенко - «Мамо моя рідна і єдина»

Мамо моя рідна і єдина,

Ластівко добра і теплоти,

Я для тебе був і є дитина,

І для мене найдорожча ти.

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

За здоров’я Богу помолюсь.

Скільки ти зазнала горя й муки

У своєму нелегкім житті!

Я цілую ці дбайливі руки,

Мозолисті, вмілі, золоті.

Хай поля-лани зерняться житом

І вруняться колосом без меж,

Скільки я на світі буду жити,

Ти в моєму серці не помреш!

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

І чомусь ніяк не надивлюсь.

Анатолій Костецький - «Все починається з мами»

Можна у світі чимало зробити:

Перетворити зиму на літо,

Можна моря й океани здолати,

Гору найвищу штурмом узяти,

Можна пройти крізь пустелі та хащі..

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами!..

Олеся Маміч - «Маміні очі»

На мене звернені очі:

Великі, карі, жіночі.

В своїй любові бездонні.

Магічні, як у Мадонни.

Добром налиті до краю.

Я з них наснагу черпаю.

За них я Богу молюся -

Кохані очі матусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варвара Гринько - «Мама»

Ще в колисці немовля

Слово «мама» вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, Матінка, Матуся,

Мама, Мамонька, Мамуся!

Називаю тебе я,

Рідна ненечко моя!