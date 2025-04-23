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Дев‘ять років воював за Україну та її свободу. Згадаймо Юрія Дибу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дев‘ять років воював за Україну та її свободу. Згадаймо Юрія Дибу
Життя захисника України обірвалося у районі Новодмитрівка на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Юрій Диба вступив добровольцем у лави ЗСУ у 2016 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Дибу. 

Старший навідник першого самохідного артилерійського взводу Юрій Диба поліг на Донеччині 13 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Стрийську міську раду.

Юрій Диба народився 4 вересня 1993 року у Стрию. Навчався у школі № 9 (нині Стрийська гімназія ім. Героя України Т.Бобанича), далі здобував освіту у Стрийському професійному художньому училищі та у Національному університеті «Львівська політехніка».

Юрій Диба добровольцем вступив у лави ЗСУ в 2016 році
Юрій Диба добровольцем вступив у лави ЗСУ в 2016 році
фото: Стрийська міська рада/Facebook

Добровольцем вступив у лави ЗСУ у 2016 році. Дев‘ять років воював за Україну та її свободу. Загинув 13 квітня 2025 року у районі Новодмитрівка на Донеччині.

Старший навідник першого самохідного артилерійського взводу Юрій Диба поліг на Донеччині
Старший навідник першого самохідного артилерійського взводу Юрій Диба поліг на Донеччині
фото: Mykhailo Halushchak/Facebook

17 квітня 2025 року Алея Слави у Стрию поповнилась новим героєм. Тут віднайшов вічний спочинок захисник України Юрій Диба. 

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Прощання із захисником України Юрієм Дибою
фото: Стрийська міська рада/Facebook

У захисника залишилися мати, батько та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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