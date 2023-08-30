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Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми РФ знайшов «ідеальне місце» для застосування тактичної ядерної зброї

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Роботине Запорізької області, яке нещодавно звільнили Сили оборони України, «ідеальним місцем для застосування тактичної ядерної зброї». Про це Соловйов сказав в ефірі передачі «Прямий контакт».

Соловйов говорив про це з членом комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенантом запасу Андрієм Гурульовим, який своєю чергою, підтримав ідею пропагандиста, стверджуючи, що використання тактичної ядерної зброї може допомогти «визволити» Запорізьку область, «а можливо навіть Дніпропетровську область».

«Ідеальне місце. Вони там усі купу зібралися – ідеальне просто. І на цьому наступальне угруповання накрилося мідним тазом. Далі взагалі ідеальна ситуація, тому що в цій ситуації. Повна відсутність резервів противника. І навіть тими силами, які є, ми в змозі пройти вперед, звільнивши Запорізьку, а може навіть Дніпропетровську область», – прокоментував Гурульов.

Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ, який встиг стати військовим злочинцем ще у 2014-2015 роках, коли керував російським вторгненням на Донбасі. За злочинну війну в Україні й отримав останнє звання.  

Брав участь Гурульов і у Чеченській війні, але виділився на службі не як командир, а як корупціонер. А 2013 року проти нього навіть відкрити кримінальну справу – він на два роки віддав у користування іншому генералові рядового і прапорщика зі своєї частини. Ті ремонтували меблі та охороняли генеральську дачу. Справу, звісно ж, зам’яли.

Після участі у війні проти України 2014 року життя Гурульова звернуло в чиновництво. 2019-го він був призначений заступником голови Забайкальського краю з надзвичайних ситуацій. Далі – став депутатом держдуми РФ. Підтримав незалежність псевдореспублік Л/ДНР і потрапив під усі можливі санкції.

Цікаво, що раніше Гурульов прямо погрожував ядерним ударом Німеччині та Великій Британії (відео).

Зауважимо, Гурульов закликав росіян приготуватися до нових ударів української армії – депутат держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку.

До слова, соратник Путіна Гурульов у прямому етері заявив, що ціль війни – геноцид українців (відео). Депутат закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.

До слова, у шоу пропагандиста Володимира Соловйова обговорили, як росіянам вижити після ядерної війни. Генерал, член комітету держдуми з оборони та депутат від партії президента РФ Володимира Путіна «Єдина Росія» Андрій Гурульов послався на досвід Північної Кореї. Проте політик запанікував через відсутність укриттів. 

Теги: росія геноцид санкції депутат незалежність партії пропагандист відео Володимир Соловйов

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