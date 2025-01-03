Президент пояснив, чому торік збільшилася кількість СЗЧ в українській армії
Втома серед військовослужбовців впливає на ефективність виконання бойових завдань
У 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.
«Довга війна – це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Це факт», – наголосив глава держави
За його словами, втома серед військовослужбовців впливає на ефективність виконання бойових завдань, через що необхідне збільшення ротацій.
Зеленський також звернув увагу на проблему з укомплектуванням резервів, зазначивши, що їх кількість обмежена через труднощі з доставкою необхідного обладнання та ресурсів.
«Коли люди втомлюються – потрібне збільшення ротацій. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб укомплектувати резерви», – пояснив президент.
Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ.
Як повідомлялося, військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.
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