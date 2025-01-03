Президент пояснив, чому торік збільшилася кількість СЗЧ в українській армії

Втома серед військовослужбовців впливає на ефективність виконання бойових завдань

У 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

«Довга війна – це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Це факт», – наголосив глава держави

За його словами, втома серед військовослужбовців впливає на ефективність виконання бойових завдань, через що необхідне збільшення ротацій.

Зеленський також звернув увагу на проблему з укомплектуванням резервів, зазначивши, що їх кількість обмежена через труднощі з доставкою необхідного обладнання та ресурсів.

«Коли люди втомлюються – потрібне збільшення ротацій. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб укомплектувати резерви», – пояснив президент.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ.

Як повідомлялося, військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.