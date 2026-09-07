Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 вересня 2026 року

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, загорівся торговельний центр, в окупованому Криму пролунали вибухи, літак Amazon вилетів за межі злітно-посадкової смуги в Маямі, у російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 вересня.

Атака на Запоріжжя

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникла пожежа у торговельному центрі.

Вибухи у Криму

Окупований Крим потрапив під атаку БпЛА
Окупований Крим потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

У ніч на 7 вересня в окупованому Криму зафіксовано серію вибухів. 

За повідомленнями місцевих жителів, в Армянську мобільні вогневі групи намагалися збити повітряні цілі, після чого пролунав потужний вибух. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів, де розпочалася детонація.

У Сочі горіла нафтобаза

Пожежа на нафтобазі у Сочі
Пожежа на нафтобазі у Сочі
скріншот з відео

У російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня. 

За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.

Удар по «Галактиці» у Маріуполі

Пожежа у Маріуполі
Пожежа у Маріуполі
фото: соціальні мережі

Вночі 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь зазнав атаки БпЛА. 

За повідомленнями місцевих мешканців, унаслідок удару БпЛА виникла масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який раніше був українським «Епіцентром».

Авіакатастрофа у США

Вантажний літак Amazon у Міжнародному аеропорту Маямі
Вантажний літак Amazon у Міжнародному аеропорту Маямі
фото: AP

В міжнародному аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767 компанії Prime Air, який прибув із Сан-Хуана (Пуерто-Рико), викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у автомобілі та спалахнув. 

Унаслідок катастрофи щонайменше п'ятеро людей загинули, троє отримали тяжкі травми, а ще двох госпіталізували зі пораненнями меншої тяжкості. 

Інші важливі новини:

Теги: окуповані території Крим росія вибух Маріуполь США авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи за участю російських військовослужбовців у Севастополі вже фіксувалися раніше
У Севастополі підірвано машину з офіцером РФ: силовики оточили район (фото)
2 вересня, 11:09
Невідомі атакували саморобними ракетами потужну ТЕС Єншвальде у Німеччині
Одну з найбільших ТЕС Німеччини атаковано саморобними ракетами
1 вересня, 19:06
Потрощені вікна в одному зі столичних ліцеїв, крізь які видно прапор України
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
28 серпня, 16:27
Зеленський та Іващенко провели зустріч
РФ планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Зеленський розкрив дані розвідки
28 серпня, 15:10
Ozon пережив різкий обвал на біржі після атак на логістичні центри
Акції Ozon пішли вниз після серії ударів по складах
24 серпня, 10:57
Су-24М втратив керування перед катастрофою
ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині
17 серпня, 15:39
У межах поїздки Кушнер провів переговори з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі
Зять Трампа провів переговори з лідером ХАМАС
17 серпня, 06:32
У Башкортостані після атаки дронів спалахнув логістичний комплекс Wildberries
На відео потрапив момент ураження складу Wildberries у Башкортостані
13 серпня, 09:59
Путін не залишає шансів навіть «дозволеній» опозиції
Параноя перед виборами? The Telegraph помітила нову тенденцію у Кремлі
9 серпня, 14:03

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
В окупованому Маріуполі атаковано торговельний центр «Галактика»
В окупованому Маріуполі атаковано торговельний центр «Галактика»
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
112K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

В Україні до 25°, на сході місцями невеликий дощ: погода на 7 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua