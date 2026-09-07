Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 вересня 2026 року
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, загорівся торговельний центр, в окупованому Криму пролунали вибухи, літак Amazon вилетів за межі злітно-посадкової смуги в Маямі, у російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 вересня.
Атака на Запоріжжя
У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникла пожежа у торговельному центрі.
Вибухи у Криму
У ніч на 7 вересня в окупованому Криму зафіксовано серію вибухів.
За повідомленнями місцевих жителів, в Армянську мобільні вогневі групи намагалися збити повітряні цілі, після чого пролунав потужний вибух. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів, де розпочалася детонація.
У Сочі горіла нафтобаза
У російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня.
За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.
Удар по «Галактиці» у Маріуполі
Вночі 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь зазнав атаки БпЛА.
За повідомленнями місцевих мешканців, унаслідок удару БпЛА виникла масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який раніше був українським «Епіцентром».
Авіакатастрофа у США
В міжнародному аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767 компанії Prime Air, який прибув із Сан-Хуана (Пуерто-Рико), викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у автомобілі та спалахнув.
Унаслідок катастрофи щонайменше п'ятеро людей загинули, троє отримали тяжкі травми, а ще двох госпіталізували зі пораненнями меншої тяжкості.
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