Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 вересня 2026 року

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, загорівся торговельний центр, в окупованому Криму пролунали вибухи, літак Amazon вилетів за межі злітно-посадкової смуги в Маямі, у російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 вересня.

Атака на Запоріжжя

Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникла пожежа у торговельному центрі.

Вибухи у Криму

Окупований Крим потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 7 вересня в окупованому Криму зафіксовано серію вибухів.

За повідомленнями місцевих жителів, в Армянську мобільні вогневі групи намагалися збити повітряні цілі, після чого пролунав потужний вибух. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів, де розпочалася детонація.

У Сочі горіла нафтобаза

Пожежа на нафтобазі у Сочі скріншот з відео

У російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня.

За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.

Удар по «Галактиці» у Маріуполі

Пожежа у Маріуполі фото: соціальні мережі

Вночі 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь зазнав атаки БпЛА.

За повідомленнями місцевих мешканців, унаслідок удару БпЛА виникла масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який раніше був українським «Епіцентром».

Авіакатастрофа у США

Вантажний літак Amazon у Міжнародному аеропорту Маямі фото: AP

В міжнародному аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767 компанії Prime Air, який прибув із Сан-Хуана (Пуерто-Рико), викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у автомобілі та спалахнув.

Унаслідок катастрофи щонайменше п'ятеро людей загинули, троє отримали тяжкі травми, а ще двох госпіталізували зі пораненнями меншої тяжкості.

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