Спецслужби Литви назвали плани Путіна щодо Європи

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що мета Путіна – поразка України, «денацифікація» і «демілітаризація», контроль над окупованими територіями

Кремль готується до довгострокової конфронтації із Заходом

Метою російського диктатора Володимира Путіна є не тільки поразка України, а й довгострокова конфронтація із Заходом.

Про це заявив глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс, повідомляє Delfi.

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Після засідання президента Литви Гітанас Науседа з Державною радою з оборони, на якому глави розвідки представили свої оцінки у зв'язку з погрозами на адресу Литви і регіону в короткостроковому і середньостроковому періоді, Яунішкіс оцінив ситуацію.

За його словами, війна Росії проти України залишиться найважливішим фактором, який формуватиме порядок денний у питанні безпеки регіону.

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Яунішкіс додав, що малоймовірно, що цього року російська агресія, її цілі та стратегії зміняться, мабуть, ситуація залишиться такою самою, як і минулого року. «Звичайно, ми не бачимо жодних передумов для заморожування конфлікту або вирішення, якогось бажання з боку Путіна, його адміністрації в цьому напрямку», – вважає глава Департаменту державної безпеки Литви.

Він також наголосив, що мета Путіна – поразка України, «денацифікація» і «демілітаризація», контроль над окупованими територіями, але не тільки це.

За словами глави Департаменту державної безпеки, Росія готується до довгострокової конфронтації із Заходом, у неї є широкий спектр інструментів.

Яунішкіс не виключає, що Кремль використовуватиме ці інструменти для зниження допомоги Україні, використовуватиме інформаційні та кібернетичні операції, ядерний шантаж, не виключені й інциденти на територіях країн НАТО. «Звісно, потенційним важелем тиску залишається нелегальна міграція біля східних кордонів НАТО, це може використовувати як Росія, так і Білорусь», – коментував очільник спецслужби.

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Він також наголосив на можливості більш активного тиску Кремля в питаннях Калінінградської області, оскільки вважають Калінінград своїм слабким місцем. «І, звичайно, ми можемо припускати можливу агресивну риторику, саме через ситуацію з Калінінградською областю», – зауважив Яунішкіс.

Він також вважає, що Росія, крім іншого, намагатиметься спонукати і підключати до процесу глобальний антизахідний настрій на півдні та формувати коаліцію. Однак, за словами очільника спецслужби, негативно на глобальну безпеку Литви впливає не тільки Росія, а й конфлікт на Центральному Сході.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса перед початком зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу у Брюсселі повідомив, що у Литві серйозно сприймають загрозу нападу Росію на країни Балтії.

До відома, Литва і Польща проведуть навчання у місці, вразливому для нападу Росії.