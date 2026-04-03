На Житомирщині через російський удар загинула людина, є поранені

Ворог наніс комбінований ракетно-дроновий удар по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини

На Житомирщині внаслідок ракетно-дронового удару росіян загинула людина та ще четверо дістали поранення. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці, інформує «Главком».

«Ворог наніс комбінований ракетно-дроновий удар по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини. Наразі відомо про одну загиблу людину, чотирьох постраждалих рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів», – повідомив Бунечко.

За словами начальника Житомирської ОВА, внаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких – дев'ять житлових будинків. Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини.

«Наразі кількість загиблих залишається незмінною — одна сімдесятирічна жінка. Поранення та травми отримали п'ятеро жителів області», – повідомив Бунечко о 13:26.

Пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що гололовною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення.