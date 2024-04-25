Дніпропетровщина: палає газогін, уламки ракети пошкодили будинок (фото)

Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину

У ніч на 25 квітня російські загарбники били по Нікопольщині тричі. Пошкодивши газогін, два будинки. На Синельниківщині падіння уламків збитої ракети пошкодило будинок, але без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам'ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. Люди цілі», – написав Лисак.

Проте, за уточненою інформацією, на Синельниківщині була зафіксовано падіння уламків збитої ракети, що призвело до пошкодження приватної оселі, але без постраждалих.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.