Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода

Під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю Kharkiv Palace та житловому будинку

Синєгубов: «Ми нічого нового не відчули від цих рейдів – це їхня внутрішня історія, нехай вони з цим розбираються»

Рейди та обстріли у Білгороді не змінили ситуацію в Харківській області – місцеві не відчули жодних наслідків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми нічого нового не відчули від цих рейдів – це їхня внутрішня історія, нехай вони з цим розбираються. Ані на Куп’янському напрямку не припинилися штурми, ані додаткового скупчення військ на півночі, де відбувалися ці рейди, не спостерігається. Тобто для нас жодних наслідків немає», – зауважив чиновник.

На питання, чи могли обстріли Бєлгорода викликати удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, Синєгубов відповів, що не має підтверджених даних щодо причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями. «Атаки ракетами і «шахедами» по Харкову не припинялися незалежно від того, чи були рейди на Білгород, чи ні», – додав Синєгубов.

Проте чиновник погодився, що можна провести аналогію між ударом по готелю в центрі Харкова під Новий рік та ударом по Білгороду напередодні.

Також Синєгубов розповів про динаміку переміщення населення в області. Він зазначив, що після обстрілів у Харкові під Новий Рік значна кількість мешканців виїхала з міста, але загалом ситуація з переміщенням населення залишається стабільною.

Як повідомлялося, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Зауважимо, 22 березня від ракетних ударів постраждала прикордонна Харківська область. Головною ціллю агресора стала енергетична інфраструктура. У перші дні внаслідок блекауту місто поринуло у повну темряву, але згодом вдалося налагодити схему поставок електрики з інших регіонів. Була підключена критична інфраструктура, а побутовим споживачам світло надається за графіком.

Як відомо, у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто.