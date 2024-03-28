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Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода
Під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю Kharkiv Palace та житловому будинку
фото з відкритих джерел

Синєгубов: «Ми нічого нового не відчули від цих рейдів – це їхня внутрішня історія, нехай вони з цим розбираються»

Рейди та обстріли у Білгороді не змінили ситуацію в Харківській області – місцеві не відчули жодних наслідків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми нічого нового не відчули від цих рейдів – це їхня внутрішня історія, нехай вони з цим розбираються. Ані на Куп’янському напрямку не припинилися штурми, ані додаткового скупчення військ на півночі, де відбувалися ці рейди, не спостерігається. Тобто для нас жодних наслідків немає», – зауважив чиновник.

На питання, чи могли обстріли Бєлгорода викликати удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, Синєгубов відповів, що не має підтверджених даних щодо причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями. «Атаки ракетами і «шахедами» по Харкову не припинялися незалежно від того, чи були рейди на Білгород, чи ні», – додав Синєгубов.

Проте чиновник погодився, що можна провести аналогію між ударом по готелю в центрі Харкова під Новий рік та ударом по Білгороду напередодні.

Також Синєгубов розповів про динаміку переміщення населення в області. Він зазначив, що після обстрілів у Харкові під Новий Рік значна кількість мешканців виїхала з міста, але загалом ситуація з переміщенням населення залишається стабільною.

Як повідомлялося, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Зауважимо, 22 березня від ракетних ударів постраждала прикордонна Харківська область. Головною ціллю агресора стала енергетична інфраструктура. У перші дні внаслідок блекауту місто поринуло у повну темряву, але згодом вдалося налагодити схему поставок електрики з інших регіонів. Була підключена критична інфраструктура, а побутовим споживачам світло надається за графіком.

Як відомо, у Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків обстріл Харківщина Олег Синєгубов Білгород

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