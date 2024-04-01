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Горять будинки та автівки: росіяни скаржаться на «прильоти» у Білгороді (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Горять будинки та автівки: росіяни скаржаться на «прильоти» у Білгороді (відео)
Пожежа у приватному будинку, яка виникла внаслідок «прильоту»
фото: скріншот відео

Міноборони РФ відзвітувало про нібито перехоплення засобами ППО «сімнадцяти реактивних снарядів»

Білгород сьогодні, 1 квітня, потрапив під обстріл. У місті спалахнули приватні будинки та автомобілі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ.

Спочатку у Білгороді та Білгородському районі було оголошено ракетну небезпеку.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів. «Прильоти» припали у районі автомобільної стоянки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито перехоплення засобами ППО «сімнадцяти реактивних снарядів».

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю «Главкому», рейди та обстріли у Білгороді не змінили ситуацію в Харківській області – місцеві не відчули жодних наслідків. 

«Ми нічого нового не відчули від цих рейдів – це їхня внутрішня історія, нехай вони з цим розбираються. Ані на Куп’янському напрямку не припинилися штурми, ані додаткового скупчення військ на півночі, де відбувалися ці рейди, не спостерігається. Тобто для нас жодних наслідків немає», – зауважив чиновник.

На питання, чи могли обстріли Бєлгорода викликати удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, Синєгубов відповів, що не має підтверджених даних щодо причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями.

«Атаки ракетами і «шахедами» по Харкову не припинялися незалежно від того, чи були рейди на Білгород, чи ні», – додав Синєгубов.

Як повідомлялося, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Теги: росія війна обстріл Міноборони РФ Білгород

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