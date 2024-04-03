На Харківщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли (фото)

Пожежа почалася внаслідок обстрілу прифронтових населених пунктів Куп'янського району

Через обстріли Харківської області з боку окупантів у регіоні почалася лісова пожежа. Її площа – понад дев'ять гектарів. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа почалася внаслідок обстрілу прифронтових населених пунктів Куп'янського району, а саме села Колесниківка.

Площа пожежі становила понад дев'ять гектарів фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Через російські атаки сталася масштабна низова пожежа хвойної підстилки соснового лісу фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як зазначають рятувальники, через удари росіян сталася масштабна низова пожежа хвойної підстилки соснового лісу. Вогонь вдалося загасити близько 17:00. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, у Рахівському районі у Закарпатській області рятувальники локалізували масштабну пожежу на території лісомисливського господарства на площі 6 га. До гасіння залучили понад 100 людей.

До слова, у Ростові місцеві жителі сьогодні, 3 квітня, увечері почули кілька вибухів. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті. Вона розпочалася біля зернового термінала.