До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії
Беате Майнль-Райзінгер приїхала до України
фото: Андрій Сибіга/Х

Сибіга: Австрія є нашим справжнім другом і партнером

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва 20 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову МЗС України Андрія Сибігу.

«Австрія є нашим справжнім другом і партнером, який демонструє, що нейтралітет не означає байдужість. Я вдячний Австрії та Беаті за особисте лідерство і сподіваюся на плідні переговори сьогодні, які сприятимуть розвитку українсько-австрійського партнерства», – йдеться у дописі Сибіги.

До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії фото 1

Нагадаємо, що 20 серпня 2025 року Беата Майнль-Райзінгер відвідала Одесу з офіційним візитом. Її візит відбувся одразу після нічної масованої атаки російських військ на Одеську область за допомогою безпілотників.

До слова, 5 лютого прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ. Туска на столичному вокзалі зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.

Теги: Андрій Сибіга МЗС Австрія

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
