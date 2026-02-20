До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії

Сибіга: Австрія є нашим справжнім другом і партнером

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва 20 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову МЗС України Андрія Сибігу.

«Австрія є нашим справжнім другом і партнером, який демонструє, що нейтралітет не означає байдужість. Я вдячний Австрії та Беаті за особисте лідерство і сподіваюся на плідні переговори сьогодні, які сприятимуть розвитку українсько-австрійського партнерства», – йдеться у дописі Сибіги.

Нагадаємо, що 20 серпня 2025 року Беата Майнль-Райзінгер відвідала Одесу з офіційним візитом. Її візит відбувся одразу після нічної масованої атаки російських військ на Одеську область за допомогою безпілотників.

До слова, 5 лютого прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ. Туска на столичному вокзалі зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.