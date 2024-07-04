Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ

Під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно

У Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

Зокрема відомо, що під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно.

«Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю», – повідомляють у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, російські окупанти у Скадовську на Херсонщині розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт та зареєструвати його у відповідному відомстві окупантів у Генічеську. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі ЗМІ.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До слова, російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ.

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