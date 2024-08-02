Вбивство Фаріон: у лісі знайдено будинок, яким міг користуватися нападник

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові ввечері 19 липня

Будинок розташований в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова

Поліція, у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.

Зокрема, будиночок розташований на ділянках городнього товариства «Малі Голоски», що у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова. Його було виявлено під час слідчих дій 21 липня.

Поліцейські проникли у цей будинок та виявили різні речі, якими міг користуватися нападник. Їх вилучили та долучили до справи.

Серед знайденого – пластиковий посуд, пачка з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка, в якій була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, а також сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотого кольору.

Координати будинку скріншот

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.