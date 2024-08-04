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Донька Ірини Фаріон розповіла, як планує продовжувати справу матері

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Донька Ірини Фаріон розповіла, як планує продовжувати справу матері
Родина Ірини Фаріон під час її похорону
фото з відкритих джерел

За словами Софії Особи, буде створено громадську організацію та благодійний фонд

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що продовжуватиме справу матері. Про свої плани вона розповіла у інтерв’ю «Уніан».

«Усе буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо десь у жовтні видати книгу її цитат, вона вже майже готова, – «Орлиці не сповідаються перед гієнами». Будемо продовжувати проєкти, які вона робила», – сказала Софія Особа.

За словами доньки, необхідно робити все, щоб Ірину Фаріон пам’ятали.

Водночас на запитання, чи піде вона в політику, як і мама, Софія Особа відповіла заперечно.

«Ні, я – не політик, це не моє. Справу мами буду продовжувати, але в політику не піду», – сказала донька мовознавиці.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: Сергій Параджанов ворог YouTube Ірина Фаріон Софія росія

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