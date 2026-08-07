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«Ціни зросли в рази». Глава Меджлісу пояснив, як вплинула на окупований Крим 40-денна операція примусу Путіна до миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Ціни зросли в рази». Глава Меджлісу пояснив, як вплинула на окупований Крим 40-денна операція примусу Путіна до миру
За словами Рефата Чубарова, зменшення можливостей Керченської поромної переправи суттєво вдарило по логістиці
фото: Мадяр/Telegram

Чубаров оцінив наслідки системних ударів по логістичній інфраструктурі захопленого росіянами півострова

Під час 40-денної операції України з примусу Росії до миру логістика до окупованого Криму суттєво ускладнилася, що призвело до різкого зростання цін на товари. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За даними Сил оборони, на середину липня було виведено з ладу 75% спроможності Керченської поромної переправи. Чубаров пояснив, як це вплинуло на логістику.

«За ці майже два місяці (доки триває операція «з примусу Росії до миру», – «Главком») частина суден, які використовували цю переправу, уражені і вже не можуть використовуватись. Пароми перевозили цистерни з бензином, вантажівки. Тобто ними перекидувалися вантажі, які були потрібні військовим та різним виробництвам. У свою чергу легкові машини користувалися Керченським мостом», – наголосив голова Меджлісу.

За словами Рефата Чубарова, зменшення можливостей Керченської поромної переправи суттєво вдарило по логістиці, адже вантажівкам заборонено рухатися Керченським мостом, тому перевозити ним пальне неможливо. «Плюс час від часу дуже обмежують переміщення по так званій трасі «Новоросія» по суходолу. Ця дільниця з Мелітополя до Чонгара значною мірою контролюється українськими безпілотниками, і стало небезпечно перевозити нею той же бензин», – додав він.

«Щодо інших товарів, то зрозуміло: коли територія стала вже майже фронтовою, постачання будь-чого ускладнюється. Майже все є, але пішли вгору ціни, особливо на якісь немасові товари, привозити які коштує не тільки більших зусиль, а й витрат. Те саме в Криму – ціни через логістику виросли в рази», – додав Чубаров.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ.

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Теги: пальне ціни Меджліс Крим Рефат Чубаров

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