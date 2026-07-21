Грабіж не пройде? Суд в Європі ухвалив доленосне рішення по Криму

ЄСПЛ визнав незаконною конфіскацію землі в окупації та підтвердив права власників у Криму

Міжнародний суд визнав конфіскацію землі в окупації повністю незаконною

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що рішення російської окупаційної влади про позбавлення громадян права власності на земельні ділянки в тимчасово окупованому Криму не мають законної сили та не припинили прав законних власників. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Так, 16 липня 2026 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine (заява № 20092/18 та 11 інших), яким визнав дії окупаційної влади Криму незаконними щодо майна в умовах окупації.

ЄСПЛ встановив, що російська влада не мала законних підстав для позбавлення українців права власності. Йдеться, зокрема, про земельні ділянки у Севастополі, які були передані у приватну власність відповідно до законодавства України ще до початку тимчасової окупації півострова. Після окупації російська адміністрація через підконтрольні їй суди почала скасовувати українські документи про право власності та повертати ділянки у державну власність без виплати компенсації.

Суд дійшов висновку, що рішення окупаційних судів не могли припинити права власників, оскільки були ухвалені із застосуванням російського законодавства на території, яка перебуває під окупацією. Таке застосування права суперечить Європейській конвенції з прав людини, яку слід тлумачити з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Відповідне рішення суд ухвалив 16 липня у справі Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine.

У рішенні також зазначено, що так звані російські «суди» в Криму не можуть вважатися «судами, встановленими законом», а позбавлення громадян їхнього майна порушило статтю 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини, яка гарантує право мирного володіння майном. Крім того, суд констатував порушення права на справедливий судовий розгляд.

Право власності залишається за громадянами

ЄСПЛ наголосив, що незаконне застосування російського законодавства на тимчасово окупованій території не створює правових наслідків, а громадяни, які набули право власності відповідно до українського законодавства, залишаються законними власниками своїх земельних ділянок. Також суд підкреслив, що конфіскація приватної власності на окупованій території суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

У Мін'юсті назвали рішення важливим прецедентом

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко заявила, що рішення суду підтверджує незаконність практики вилучення майна українських громадян на окупованому півострові.

«ЄСПЛ підтвердив, що позбавлення права власності в окупованому Криму є незаконною практикою держави-окупанта. Це ще один важливий крок до притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності та захисту прав громадян України», – наголосила вона.

У Міністерстві юстиції України зазначили, що це рішення вкотре підтверджує: права власності, набуті відповідно до українського законодавства, перебувають під міжнародним захистом, а рішення окупаційної адміністрації не можуть створювати законних наслідків.

До речі, стало відомо, чому окупований Крим дедалі частіше перетворюється для Москви з опорного плацдарму на джерело нових проблем.