Одещина: Росія атакувала портову інфраструктуру

Унаслідок обстрілу пошкоджено складські та адміністративні будівлі

Російські загарбники вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Наслідки влучань по Одещині фото: Олег Кіпер

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують терор у Чорному морі. 14 квітня ворог поцілив у цивільне судно, яке прямувало «зерновим коридором» до одного з одеських портів.

Судно під прапором Ліберії рухалося морським коридором для завантаження кукурудзи. Під час переходу корабель був атакований російським ударним безпілотником.

«Главком» писав, що уночі 14 квітня російські загарбники масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Повідомляється, що на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, зокрема причал та баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання.

До слова, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуара з олією.