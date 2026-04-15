Одещина: Росія атакувала портову інфраструктуру

Ростислав Вонс
Ворог атакував південь Одеської області ударними безпілотниками
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу пошкоджено складські та адміністративні будівлі

Російські загарбники вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Наслідки влучань по Одещині
фото: Олег Кіпер

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують терор у Чорному морі. 14 квітня ворог поцілив у цивільне судно, яке прямувало «зерновим коридором» до одного з одеських портів.

Судно під прапором Ліберії рухалося морським коридором для завантаження кукурудзи. Під час переходу корабель був атакований російським ударним безпілотником.

«Главком» писав, що уночі 14 квітня російські загарбники масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Повідомляється, що на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, зокрема причал та баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання.

До слова, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуара з олією.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
Вчора, 21:15
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати наслідки обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло 453 тисячам сімей після ворожих атак
Вчора, 16:35
Унаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки
Ворог масовано атакував Запорізький район: є жертви
9 квiтня, 08:04
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя у ніч на 8 квітня
Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула
8 квiтня, 00:36
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026
2 квiтня, 21:37
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
2 квiтня, 16:06
За словами глави Чернівецької ОВА, на місці ударів спалахнула пожежа
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини: є знеструмлення
1 квiтня, 17:56
Через російський обстріл була відключена транскордонна лінія електропередач
Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну
24 березня, 10:26
Окупанти вдарили по вагону потяга у той момент, коли він стояв на станції Слатине
На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви
24 березня, 08:43

Одещина: Росія атакувала портову інфраструктуру
Одещина: Росія атакувала портову інфраструктуру
Росія атакувала судно під прапором Ліберії, яке прямувало до українського порту (фото)
Росія атакувала судно під прапором Ліберії, яке прямувало до українського порту (фото)
Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджено іноземне судно
Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджено іноземне судно
На Одещині чоловік кинув гранату у двір односельців: постраждав собака
На Одещині чоловік кинув гранату у двір односельців: постраждав собака
Мати впізнала безвісти зниклого сина-військового на відео серед полонених
Мати впізнала безвісти зниклого сина-військового на відео серед полонених
В Одесі ворожий «шахед» залетів у вікно багатоповерхівки
В Одесі ворожий «шахед» залетів у вікно багатоповерхівки

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
