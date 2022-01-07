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    У «Слузі народу» розповіли, чи пускатимуть у Раду антивакцинаторів

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    Від 7 вересня 2021 року для парламентських кореспондентів було частково відкрито кулуари другого поверху - У «Слузі народу» розповіли, чи пускатимуть у Раду антивакцинаторів
    Від 7 вересня 2021 року для парламентських кореспондентів було частково відкрито кулуари другого поверху
    фото УНІАН

    Радуцький: «Для вакцинованих людей кулуари не будуть закриті»

    Навіть у разі погіршення ситуації з поширенням Covid-19, у кулуари Верховної Ради на другому поверсі будуть доступні для вакцинованих журналістів. Про це повідомивголова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп «Слуги народу» Михайло Радуцький в інтерв'ю «Укрінформу».

    «Для вакцинованих людей кулуари не будуть закриті. На жаль, не тільки серед депутатів, але й серед журналістів є антивакцинатори. Для таких людей, імовірно, можуть закрити кулуари. Загалом, якщо людина вакцинована, обмежень не буде. Якщо тільки в країні не буде червоної зони, коли будуть сурові карантинні обмеження», – сказав парламентар.

    Від 12 березня 2020 року журналісти в період карантину працювали у пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки. Кулуари другого поверху були повністю закриті для преси.

    Від 7 вересня 2021 року для парламентських кореспондентів було частково відкрито кулуари другого поверху, а від 6 жовтня кількість представників засобів масової інформації, які мають можливість працювати в кулуарах та пресцентрі парламенту під час карантину, було збільшено до двохсот.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років.

    До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

    Також нагадаємо, що вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

    МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

    Теги: Верховна Рада щеплення коронавірус Михайло Радуцький
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    У «Слузі народу» розповіли, чи пускатимуть у Раду антивакцинаторів