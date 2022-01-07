У «Слузі народу» розповіли, чи пускатимуть у Раду антивакцинаторів
Радуцький: «Для вакцинованих людей кулуари не будуть закриті»
«Для вакцинованих людей кулуари не будуть закриті. На жаль, не тільки серед депутатів, але й серед журналістів є антивакцинатори. Для таких людей, імовірно, можуть закрити кулуари. Загалом, якщо людина вакцинована, обмежень не буде. Якщо тільки в країні не буде червоної зони, коли будуть сурові карантинні обмеження», – сказав парламентар.
Від 12 березня 2020 року журналісти в період карантину працювали у пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки. Кулуари другого поверху були повністю закриті для преси.
Від 7 вересня 2021 року для парламентських кореспондентів було частково відкрито кулуари другого поверху, а від 6 жовтня кількість представників засобів масової інформації, які мають можливість працювати в кулуарах та пресцентрі парламенту під час карантину, було збільшено до двохсот.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19.
Раніше Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років.
До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.
Також нагадаємо, що вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.
МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.