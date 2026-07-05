Дрони вдарили по двох підстанціях в окупованому Криму

«Кримський вітер»: вибухи цієї ночі чули одразу у трьох районах півострова

Уночі проти 5 липня в тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували підстанцію «Бахчисарай» у однойменному місті та підстанцію «Зимине» в Роздольненському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали «Кримський вітер» і Exilenova+.

Де лунали вибухи

За даними підписників моніторингового каналу, вибухи цієї ночі чули одразу в кількох частинах півострова:

у Сакському районі;

у Бахчисарайському районі;

у Радянському районі.

Які об'єкти постраждали

Підстанція «Бахчисарай» напругою 220 кВ – один із ключових вузлів енергосистеми західного Криму, який живить однойменне місто та навколишні населені пункти Бахчисарайського району. За довоєнними даними перепису, у районі проживало понад 130 тисяч осіб. Другий об'єкт удару – підстанція «Зимине» 10/35/10 кВ у Роздольненському районі, де налічується близько 34 тисяч жителів. Про можливе ураження обох об'єктів стало відомо завдяки термальним аномаліям, які зафіксував сервіс супутникового моніторингу NASA FIRMS. За аналогією з попередніми ударами по кримських підстанціях, не виключено, що населені пункти, які живляться від цих об'єктів, тимчасово залишилися без електропостачання – втім, оперативних підтверджень масштабу відключень поки немає.

карта: NASA FIRMS / Exilenova+

Крим темніє на супутникових знімках

Окремо в мережі поширили відеопорівняння супутникових знімків Криму за липень 2025-го та липень 2026 року. На кадрах помітне суттєве зменшення нічного освітлення півострова. Це узгоджується з висновками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW): за оцінкою експертів, послідовні удари України по кримській енергетиці протягом останнього року призвели до того, що півострів практично втратив зовнішнє вуличне освітлення в темну пору доби.

фото: ISW

Лише 3 липня, за даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські підрозділи уразили одразу кілька енергооб'єктів на півострові – підстанції «Тарханкут», «Випасне», «Білогірськ», «Саки», «Таврія», «Миколаївка», «Старий Крим» і «Західно-Кримська».

Раніше супутники вже фіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму – на вітроелектростанції, військовому аеродромі та поромному терміналі.

Ситуація довкола кримської енергетики ускладнюється ще й паливною кризою, яка триває на півострові з червня. Навіть якщо пошкоджені підстанції спробують підживити резервними генераторами, пальне для них узяти майже ніде – продаж бензину та дизелю цивільним на кримських АЗС фактично зупинено.

«А зараз вже альтернативи немає: якщо пальне на заправках не продається, то що заливати в генератори? І навіть якщо ті генератори вдасться запустити, вони все одно не покриють втрачені обсяги генерації», – зауважив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв'ю «Главкому».

Офіційного підтвердження щодо результатів нічної атаки з боку окупаційної влади чи українських військових наразі немає.

Нагадаємо, попередньої ночі, 3 липня, в окупованому Криму також лунали вибухи – тоді під ударом опинилися військовий аеродром «Кача» та електропідстанція в районі Старого Криму, після чого в місті й навколишніх селах зникло світло.