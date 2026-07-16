Зниження цін на електроенергію. Експерт пояснив причини

Ціни на електроенергію знижуються через падіння споживання і зростання роботи генерації – Омельченко

Електроенергія в Україні коштує дешевше, ніж у сусідніх країнах ЄС, однак це пояснюється не адміністративними рішеннями, а змінами у балансі попиту та пропозиції. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, головними чинниками стали скорочення споживання електроенергії промисловістю, прохолодніша погода та активний розвиток розподіленої генерації. Одночасно після планових ремонтів у роботу повертаються атомні енергоблоки, триває відновлення теплової генерації, що збільшує пропозицію електроенергії та зменшує потребу в дорогому імпорті.

«Починаючи з квітня 2026 року, електрика в Україні дешевша за європейську. І це не через «ручне» регулювання чи адміністративне заниження ціни, а через реальні економічні фактори», – зазначив Омельченко.

Експерт також звернув увагу, що собівартість української генерації залишається нижчою завдяки дешевшому природному газу. Крім того, коливання цін у Європі, спричинені геополітичними ризиками чи спекою, суттєво не вплинули на український ринок.

Омельченко пояснив, що на липневих аукціонах державної генерації трейдери виявилися активнішими за промислових споживачів. За його словами, підприємства через нестабільну економічну ситуацію не готові купувати великі обсяги електроенергії наперед, а багато з них уже частково забезпечують себе власною генерацією. Натомість трейдери купують ресурс для подальшого постачання дрібнішим споживачам.

Водночас експерт застеріг, що нинішній профіцит не гарантує стабільності в довгостроковій перспективі. Масовані російські атаки можуть швидко змінити баланс ринку та знову створити потребу в дорогому імпорті. Додатково можливості експорту української електроенергії залишаються обмеженими через дію механізму CBAM.

«Липневі аукціони показали, що українська енергосистема адаптується і демонструє ринкову стійкість. Проте за відносно низькими цінами стоїть титанічна робота енергетиків з відновлення та висока гнучкість бізнесу», – підсумував Омельченко.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що довгострокові аукціони не могли суттєво вплинути на ціни на ринку «на добу наперед», оскільки через цей механізм реалізується лише 2,4% від загального обсягу електроенергії.