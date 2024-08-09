Заворушення у Бангладеш загострюються: сотні загиблих і постраждалих

Понад 500 людей загинули за 23 дні заворушень у Бангладеш

Зіткнення демонстрантів зі співробітниками поліції в Бангладеш за останні 23 дні призвели до загибелі 560 людей. Про це пише Dhaka Tribune з посиланням на підрахунки журналістів. Зокрема, за цими даними, з понеділка по середу загинуло 232 особи.

У понеділок у Бангладеш активізувалися акції протесту. Пізніше того дня в армії повідомили, що прем'єрка Шейх Хасіна втекла з країни. У вівторок президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддін розпустив парламент перед формуванням тимчасового уряду.

У четвер тимчасовий уряд на чолі з лауреатом Нобелівської премії миру Мохаммадом Юнусом склав присягу.

Видання пише, що у середу, наступного дня після оголошення Юнуса майбутнім главою тимчасового уряду, заворушення на вулицях столиці Бангладеш вщухли. Студенти, які раніше проводили антиурядові демонстрації, прибирають вулиці і регулюють рух у місті, тоді як асоціація поліції Бангладеш оголосила страйк через масові напади на поліцейських, які відбулися в понеділок.

Нагадаємо, протести в Бангладеш розпочалися у липні в одному з університетських кампусів – студенти виступили проти повернення практики квотування 30% робочих місць для членів родин ветеранів війни за незалежність країни 1971 року. Цю практику скасували у 2018 році, але повернули за рішенням суду у червні цього року. Студенти визнали її дискримінаційною, особливо з урахуванням високого безробіття в країні.