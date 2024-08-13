Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,
- артилерійських систем – 16764 (+36) од,
- РСЗВ – 1146 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 920 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 13 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня:
У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).
В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0