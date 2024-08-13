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Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 992-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8455 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16764 (+36) од,
  • РСЗВ – 1146 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 920 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).
Втрати ворога станом на 13 серпня 2024
Втрати ворога станом на 13 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 13 серпня
Активність флоту окупантів станом на 13 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня:

У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня
фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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