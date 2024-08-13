Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 992-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 593160 (+1160) осіб,

танків ‒ 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) од,

артилерійських систем – 16764 (+36) од,

РСЗВ – 1146 (+0) од,

засоби ППО ‒ 920 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19),

крилаті ракети ‒ 2426 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).

Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 серпня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 13 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня:

У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 13 серпня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.