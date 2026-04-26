«Думали, на три дні, виходили з дому в капцях». Очевидець розповів про евакуацію з Прип’яті після аварії на ЧАЕС

Прип’ятці покидали оселі з надією швидко повернутися, залишивши все майно
Люди їхали без речей, не знаючи, що залишають свої домівки назавжди, наголосив працівник атомної станції Володимир Свергун

В інтерв’ю «Главкому» експрацівник ЧАЕС Володимир Свергун розповів, як відбувалася евакуація мешканців Прип’яті після аварії на Чорнобильській АЕС. За його словами, людям повідомили, що виїзд тимчасовий, тому більшість залишала домівки майже без речей.

Вранці 27 квітня містом почали курсувати військові з гучномовцями. Людей закликали залишити місто на «день-два, максимум три». Саме тому мешканці виходили з мінімальними речами – з невеликими сумками, а дехто навіть у домашньому одязі.

«У квартирах залишилися тварини, продукти, підготовлені до свят. Ніхто й не думав, що це назавжди», – згадує Володимир.

Водночас деякі жителі здогадувалися, що повернення не буде швидким. Сам співрозмовник зібрав валізи для родини, чим здивував сусідів, які не сприймали ситуацію серйозно.

Близько обіду до міста під’їхали автобуси, якими людей почали вивозити до населених пунктів Київської області. Очевидець разом із родиною потрапив до села Калинівка, де переселенців розселяли по хатах місцевих жителів. При цьому селянам пояснювали приїзд «навчаннями», не розкриваючи справжніх причин евакуації.

Попри організований виїзд, залишилися й ті, хто відмовився покидати домівки – переважно літні або тяжкохворі люди. За словами Володимира  згодом у покинутих квартирах знаходили як живих, так і померлих мешканців.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції. 

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.

Читайте також:

Читайте також

В Україні продовжують знаходити радіонукліди в плаценті вагітних жінок
Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки
Сьогодні, 11:13
Білик: Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу
«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
Сьогодні, 11:06
26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Тоді на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи
40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко
Сьогодні, 10:06
Зеленський: Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
Сьогодні, 09:35
26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Тоді на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи
Чорнобильська катастрофа: як це сталося 40 років тому
Сьогодні, 09:00
Україна була першою у світі країною, яка зазнала наймасштабнішої ядерної аварії
Чорнобильська катастрофа та нова ядерна доктрина світу. Україна має право не мовчати Авторська стаття
24 квiтня, 10:00
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
23 квiтня, 10:39
Юрій Щербак та патріарх Філарет
Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою
2 квiтня, 19:27
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45

Події в Україні

«Думали, на три дні, виходили з дому в капцях». Очевидець розповів про евакуацію з Прип’яті після аварії на ЧАЕС
«Думали, на три дні, виходили з дому в капцях». Очевидець розповів про евакуацію з Прип’яті після аварії на ЧАЕС
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу у Ярославлі
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу у Ярославлі
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
Атака на Чернігівщину: дрони поцілили у приватний сектор
Атака на Чернігівщину: дрони поцілили у приватний сектор
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
