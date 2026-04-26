«Думали, на три дні, виходили з дому в капцях». Очевидець розповів про евакуацію з Прип’яті після аварії на ЧАЕС

Люди їхали без речей, не знаючи, що залишають свої домівки назавжди, наголосив працівник атомної станції Володимир Свергун

В інтерв’ю «Главкому» експрацівник ЧАЕС Володимир Свергун розповів, як відбувалася евакуація мешканців Прип’яті після аварії на Чорнобильській АЕС. За його словами, людям повідомили, що виїзд тимчасовий, тому більшість залишала домівки майже без речей.

Вранці 27 квітня містом почали курсувати військові з гучномовцями. Людей закликали залишити місто на «день-два, максимум три». Саме тому мешканці виходили з мінімальними речами – з невеликими сумками, а дехто навіть у домашньому одязі.

«У квартирах залишилися тварини, продукти, підготовлені до свят. Ніхто й не думав, що це назавжди», – згадує Володимир.

Водночас деякі жителі здогадувалися, що повернення не буде швидким. Сам співрозмовник зібрав валізи для родини, чим здивував сусідів, які не сприймали ситуацію серйозно.

Близько обіду до міста під’їхали автобуси, якими людей почали вивозити до населених пунктів Київської області. Очевидець разом із родиною потрапив до села Калинівка, де переселенців розселяли по хатах місцевих жителів. При цьому селянам пояснювали приїзд «навчаннями», не розкриваючи справжніх причин евакуації.

Попри організований виїзд, залишилися й ті, хто відмовився покидати домівки – переважно літні або тяжкохворі люди. За словами Володимира згодом у покинутих квартирах знаходили як живих, так і померлих мешканців.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.