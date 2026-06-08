Удар по Новоросійську: горить найбільше нафтосховище Кавказу

Загалом із початку цього року це вже четверта атака на нафтову інфраструктуру регіону

«Грушова» – найбільше нафтосховище на Кавказі і вузловий пункт експорту нафти РФ

У ніч на 8 червня безпілотники вдарили по перевалочній нафтобазі «Грушова» АТ «Чорномортранснафта» у Новоросійську Краснодарського краю – об'єкт охопила пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали ASTRA, Supernova+ та Exilenova+.

Що атакували і чому це важливо

Місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів. ASTRA проаналізувала відео очевидців і встановила, що горить промисловий майданчик «Грушова» — резервуарний парк перевалочного комплексу «Шесхарис». Зйомка велася з виноградників на південній околиці бухти, за приблизно 11 км від місця пожежі.

«Грушова» – найбільше нафтосховище на Кавказі, що входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» АТ «Чорномортранснафта» (структура «Транснефті»). Площа майданчика – близько 212 га. Підземні та наземні резервуари мають загальну місткість понад 1,2 млн кубометрів. Об'єкт з'єднаний із морським терміналом «Шесхарис» системою трубопроводів і тунелів, якими нафта надходить до причалів для завантаження на танкери.

«Шесхарис» є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів «Транснефті» у Краснодарському краї. Новоросійськ – найбільший чорноморський порт Росії, через який значна частина енергоресурсів країни потрапляє на світові ринки. Пошкодження терміналів скорочує експортний потенціал нафти РФ і б'є по фінансуванні війни.

Це вже не перший удар

«Грушова» і «Шесхарис» – під ударами системно. 23 травня 2026 року безпілотники вже атакували обидва об'єкти – тоді знімки Dnipro Osint підтвердили знищення двох резервуарів і пошкодження трубопроводів.

ТГ DniproOfficial

Того ж разу постраждав і танкер Chrysalis із тіньового флоту Росії.

До цього «Шесхарис» атакували на початку березня та на початку квітня 2026 року. Після квітневих ударів причали для танкерів типу Suezmax і Aframax кілька діб стояли порожніми. Загалом із початку 2026 року це вже четверта атака на нафтову інфраструктуру Новоросійська.

Нагадаємо, «Главком» писав, що внаслідок серії ударів по терміналах Новоросійська, Усть-Луги та Приморська навесні 2026 року Росія втратила сотні тисяч барелів нафти.