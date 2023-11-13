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The Washington Post: Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Washington Post: Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу
Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни
фото з відкритих джерел

Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час для переговорів

Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України, а після – побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа й подальше ослаблення підтримки США Україні. Про це пише видання The Washington Post.

«Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни, і це є справжньою небезпекою для України, яка залежить від сторонніх у постачанні та підтримці.  Путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу і запаси матеріально-технічних і особового складу України, можливо, також бажаючи обрання колишнього президента Дональда Трампа і ослаблення сили волі США продовжувати підтримувати Україну», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати ресурсами і життями на полі бою. «Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал Кремля», – пише видання.

Також видання нагадує, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Україна перебуває в патовій ситуації на полі бою з Росією. Ця заява має стати каталізатором до нових зусиль, спрямованих на те, щоб за допомогою Сполучених Штатів і європейських союзників дати поштовх боротьбі України проти російського вторгнення.

«У військовому плані ще не все втрачено. Україна відкрила коридор для транспортування зерна, витісняючи російські військово-морські сили ракетними ударами і ударами безпілотників. У наземних боях українські війська завдали величезних втрат російській техніці і особовому складу. У боях за Авдіївку минулого місяця втрати росіян за один день сягнули 900 осіб», – пише The Washington Post.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

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Теги: путін втрати Валерій Залужний окупанти війна ворог

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