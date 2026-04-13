Ворог атакував Сумщину: спалахнула масштабна пожежа
Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав
Російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа площею 1500 кв. м. За попередніми даними, унаслідок удару ніхто не постраждав.
«Через загрозу повторних ударів вогнеборцям доводилося призупиняти роботу. Попри високе пожежне навантаження, займання вдалося ліквідувати», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, у ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт.
Крім того, уночі 13 квітня російська армія завдала чергового удару по Кіровоградській області. Основною ціллю став один з об’єктів інфраструктури.
Також зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Окупанти обстріляли промислову інфраструктуру міста, спалахнула пожежа.
До слова, всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника. За час оголошеного режиму припинення вогню ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу «Шахед/Гербера») не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу «Італмас», «Ланцет», «Молнія» – 2 205; FPV-дронами – 6 830).
