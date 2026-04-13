Ворог атакував Сумщину: спалахнула масштабна пожежа

glavcom.ua
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав

Російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа площею 1500 кв. м. За попередніми даними, унаслідок удару ніхто не постраждав.

Через російський удар спалахнула масштабна пожежа площею 1500 кв. м
«Через загрозу повторних ударів вогнеборцям доводилося призупиняти роботу. Попри високе пожежне навантаження, займання вдалося ліквідувати», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Крім того, уночі 13 квітня російська армія завдала чергового удару по Кіровоградській області. Основною ціллю став один з об’єктів інфраструктури.

Також зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Окупанти обстріляли промислову інфраструктуру міста, спалахнула пожежа. 

До слова, всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника. За час оголошеного режиму припинення вогню ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу «Шахед/Гербера») не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу «Італмас», «Ланцет», «Молнія» – 2 205; FPV-дронами – 6 830).

